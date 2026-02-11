Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam

Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam

Đại diện Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thời gian qua

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua, đại diện Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam cho biết, Công ty được khởi công xây dựng giai đoạn 1 vào năm 2009 với công suất 100 triệu lít/năm, i có tổng vốn đầu tư gần 1,5 nghìn tỷ đồng. Trong hơn 15 năm hoạt động, tính đến nay, Công ty đã sản xuất 1,2 tỷ lít bia các loại, nộp ngân sách cho tỉnh Nghệ An gần 12.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho gần 250 lao động, cả lao động trực tiếp và gián tiếp.

Năm 2026, Công ty dự kiến sản xuất 96 triệu lít bia các loại, ước doanh thu 2.010 tỷ đồng, ước nộp ngân sách 1.160 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thực hiện định hướng đầu tư mở rộng nâng công suất, lãnh đạo Công ty đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Trao đổi với đại diện Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết, trong năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai bão lụt, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả phát triển kinh tế ấn tượng. Tỉnh đã hoàn thành và vượt 22/25 chỉ tiêu đề ra, với tốc độ tăng trưởng đạt gần 8,5%; Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 29.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, vượt 64,8% dự toán và tăng 14,3% so với năm 2024… Có được những kết quả đó là nhờ sự đồng lòng, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, trong đó có sự đóng góp của Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam. Công ty không chỉ đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Bước sang năm 2026, tỉnh Nghệ An phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 10,5% - 11,5%, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 32.000 tỷ đồng, phấn đấu nỗ lực đạt 35.000 tỷ đồng.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc đến toàn thể công nhân viên Công ty một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới; đồng thời mong muốn Công ty nỗ lực quyết tâm duy trì đà tăng trưởng, đạt kế hoạch đề ra và tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách của tỉnh cũng như thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn về cơ chế để doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các thành viên Đoàn công tác tặng quà chúc Tết Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn