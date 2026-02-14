Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc Tết các đơn vị Bộ đội Biên phòng

Đoàn đã thăm, chúc Tết Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An).

Tại các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo về công tác trực sẵn sàng chiến đấu; việc thực hiện chế độ, chính sách; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết; các hoạt động tham gia bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải (thứ sáu, từ phải sang) chúc Tết Hải đội 2.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang, trong đó có Bộ đội Biên phòng, đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2025 được đánh giá có nhiều khó khăn, thách thức.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Võ Trọng Hải chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đón Xuân đầm ấm, vui tươi, an toàn; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện.

