Vùng kín lở loét vì nghe thầy lang đắp thuốc lá dân gian chữa ngứa

Theo lời bệnh nhân, tình trạng ngứa đã kéo dài nhiều năm. Trước đó chị từng đi khám tại một số cơ sở chuyên khoa phụ sản và được chẩn đoán viêm âm đạo do nấm. Tuy nhiên, do bệnh hay tái phát dù đã dùng thuốc Tây, chị nghe lời mách bảo, tìm đến một thầy lang tại Thanh Hóa để điều trị bằng thuốc Nam.

Suốt một năm qua, chị M. duy trì chế độ vừa uống thuốc sắc, vừa dùng lá tươi giã nát đắp trực tiếp vào vùng kín mỗi tối. "Ban đầu tôi thấy hơi dịu nên tin tưởng dùng tiếp. Nhưng càng về sau, cơn ngứa càng dữ dội, đặc biệt là ban đêm khiến tôi mất ngủ triền miên, có đêm chỉ chợp mắt được 1-2 tiếng", bệnh nhân chia sẻ.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, các tổn thương bắt đầu liền lại. (Ảnh: BVCC)

Do ngứa không chịu nổi, chị gãi nhiều dẫn đến trầy xước. Việc đắp lá liên tục càng làm vùng da bị kích ứng, tạo điều kiện cho nhiễm trùng tại chỗ.

Khi đến khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng âm hộ loét rộng, da trợt gần như toàn bộ. Kết quả xét nghiệm dịch âm đạo xác định bệnh nhân mắc nấm âm đạo, đồng thời viêm loét âm hộ nặng do kích ứng thuốc lá và vệ sinh không đúng cách.

BSCKII Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: "Việc đắp trực tiếp lá tươi vốn không đảm bảo vô khuẩn vào vùng niêm mạc nhạy cảm có thể gây kích ứng mạnh, làm phá hủy hàng rào bảo vệ da, dẫn đến loét rộng và nhiễm trùng. Đây là sai lầm nguy hiểm khiến bệnh lý đơn giản trở nên phức tạp hơn".

Sau một tuần điều trị theo phác đồ kiểm soát nhiễm nấm, điều trị viêm loét và chăm sóc tại chỗ, tình trạng ngứa của bệnh nhân giảm rõ rệt, các tổn thương bắt đầu liền lại, sức khỏe và tinh thần ổn định hơn.

Theo bác sĩ Hà, nấm âm đạo là bệnh lý phụ khoa khá phổ biến và có thể tái phát nếu không điều trị triệt để hoặc không tuân thủ đúng phác đồ. Môi trường vùng kín vốn ẩm, dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi nội tiết, thói quen vệ sinh không phù hợp hoặc nhiễm khuẩn nên bệnh có thể kéo dài và tái phát nhiều lần.

Vì vậy, theo bác sĩ Hà khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ngứa vùng kín, ra nhiều khí hư, khí hư có mùi hôi khó chịu hoặc màu sắc, phụ nữ nên đến cơ sở y tế để được khám phụ khoa và điều trị đúng cách.

Tuyệt đối không tự ý đắp lá, xông thuốc không rõ nguồn gốc vào vùng kín để tránh gây bỏng niêm mạc, kích ứng hoặc nhiễm trùng. Ngoài ra, phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ khoảng 6 tháng một lần để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa và điều trị kịp thời, tránh để tình trạng bệnh kéo dài hoặc biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Để phòng ngừa và điều trị hiệu quả các bệnh phụ khoa, Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hà lưu ý khuyến cáo: Phụ nữ cần vệ sinh vùng kín đúng cách, tránh thụt rửa sâu vào âm đạo vì có thể làm mất cân bằng môi trường pH tự nhiên, tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển. Lựa chọn đồ lót bằng chất liệu cotton thoáng mát, hạn chế mặc quần quá chật và giữ vùng kín luôn khô thoáng. Trong một số trường hợp viêm nhiễm tái phát nhiều lần, bác sĩ có thể khuyến cáo điều trị cho cả bạn tình để hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo. Người bệnh cũng cần tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị, không tự ý dừng thuốc khi triệu chứng vừa thuyên giảm vì có thể khiến bệnh tái phát và gây khó khăn cho việc điều trị sau này.

Tác giả: Linh Thương

Nguồn tin: Báo VOV