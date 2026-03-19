Hai cựu công an giúp sức cho Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo, rửa tiền nhận lương theo tháng

Hai người khi còn là công an cùng một luật sư lập ra "Tổ tư vấn" để khi nhân viên của Phó Đức Nam bị triệu tập, sẽ tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc, quyết định xem nhân viên đó có đến cơ quan công an làm việc hay không và nếu đến được hướng dẫn cách khai báo.

Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã cáo buộc đã được các bị can Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở Tây Ninh); Phạm Trường Sơn (SN 1980, ở Quảng Trị) và Nguyễn Bá Sơn (SN 1979 ở Nghệ An) giúp sức.

Kết luận điều tra thể hiện, Nguyễn Thanh Phong quen biết Phạm Trường Sơn do cùng tham gia tham gia hệ phái võ Karate Suzucho Việt Nam. Cùng với đó, do cùng công tác trong lực lượng công an nên cả hai chơi thân với nhau.

Năm 2020, thông qua em gái là bị can Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995), Nguyễn Thanh Phong quen biết Phó Đức Nam do Nam là bạn trai của Tâm. Phong cũng biết Nam hoạt động tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, thuê văn phòng, tuyển dụng, điều hành nhân viên kinh doanh liên lạc, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng cuối năm 2020, thông qua Phạm Trường Sơn, Phong gặp và quen biết với Nguyễn Bá Sơn (bạn của Trường Sơn). Khoảng đầu năm 2021, Phó Đức Nam ra Hà Nội và liên hệ rủ Phong đi ăn cơm, Phong đã hẹn bị can Trường Sơn và Bá Sơn đi cùng. Trong quá trình gặp mặt, Nam giới thiệu đang kinh doanh sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, loại hình kinh doanh này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Nhiều khi, nhân viên của Nam bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ nên "ông trùm" lừa đảo này muốn thành lập bộ phận pháp chế trong công ty để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư chứng khoán quốc tế, forex mà hạn chế rủi ro nếu bị khách khiếu kiện. Trường Sơn trao đổi lại, cần phải có bộ phận pháp chế/quản trị rủi ro nên Nam phải làm việc với Nguyễn Bá Sơn nhằm tư vấn quy trình cho các nhân viên làm việc với khách hàng.

Tháng 9-2021, Phó Đức Nam cùng nhóm Phong, Trường Sơn cùng Nguyễn Bá Sơn đi ăn tối. Tại đây Nam có nói về việc nhân viên của mình bị cơ quan công an triệu tập do bị khách hàng tham gia đầu tư khiếu kiện về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì thế, cần xây dựng Bộ phận pháp chế (Sau này đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro). Nam tiếp tục trao đổi thêm về cách thức hoạt động của bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng, về việc công ty có nhiều văn phòng tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Trước đó, Nam đã nhờ Phong tìm nhân sự quản lý bộ phận này từ trước nên tại buổi gặp mặt, Phong đã gửi cho Nam thông tin của Nguyên (chưa xác định được nhân thân) để tuyển dụng làm Quản lý trung tâm quản trị rủi ro. Trung tâm sẽ là một bộ phận trong công ty chứ không hoạt động độc lập.

Nam cũng đặt vấn đề với Phong, Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn về việc thành lập "Tổ tư vấn" để hỗ trợ cho Công ty và Trung tâm quản trị rủi ro. Trong "Tổ tư vấn", Nguyễn Bá Sơn hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên công ty nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.

Nếu nhân viên của Nam bị "khiếu kiện" và bị cơ quan công an xác minh, triệu tập, Phong và Trường Sơn có trách nhiệm tìm hiểu vụ việc đó, nắm tình hình để biết được mức độ nghiêm trọng. Tổ tư vấn sẽ quyết định xem có nên bảo nhân viên đó đến cơ quan công an làm việc hay không và nếu đến, Nguyễn Bá Sơn sẽ đi cùng để tư vấn cách khai báo. Nếu nhân viên của Nam bị bắt giữ, sẽ có Bá Sơn bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích cho nhân viên đó.

Phó Đức Nam cũng quyết định sẽ trả cho "Tổ tư vấn" 350 triệu đồng/tháng và nếu tháng nào tư vấn được vụ việc cụ thể, sẽ được chuyển thêm tiền.

Sau khi thành lập Trung tâm quản trị rủi ro, Nam tuyển dụng Nguyên và giao Nguyên tuyển dụng thêm nhân viên cho trung tâm. Nam, Nguyên và Bá Sơn đã lập nhóm telegram để trao đổi công việc liên quan đến xây dựng bộ quy tắc ứng xử của nhân viên.

Nhóm này còn phối hợp xây dựng "Quy tắc ứng xử của Referal" để nhân viên bộ phận kinh doanh và nhân viên chăm sóc khách hàng trao đổi với khách trước khi khách tham gia đầu tư nhằm né tránh trách nhiệm khi khách đầu tư thua lỗ.

Hằng tháng hoặc cách một vài tháng, Nam sẽ chuyển tiền công của "Tổ tư vấn" cho Phong.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 10-2021 đến 6-2023, Nam chuyển cho Phong hơn 6,4 tỉ đồng và trong số này, Phong chuyển cho Nguyễn Bá Sơn 2,2 tỉ; cho Trường Sơn 2 tỉ còn bản thân hưởng lợi gần 2,2 tỉ.

Do có hành vi "tư vấn" cho nhóm lừa đảo của Phó Đức Nam, các bị can Nguyễn Thanh Phong Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn bị cáo buộc đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Nguyễn Thanh Phong còn có hành vi giúp Nam mua 4 thửa đất ở Tây Ninh nên bị đề nghị truy tố thêm tội "Rửa tiền".

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động