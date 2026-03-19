VIDEO: Xe ben tông xe 29 chỗ đưa đón học sinh, đẩy đi hàng chục mét

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ 50 ngày 18-3 tại tuyến đường liên xã qua xóm Xuân Lai, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Video xe ben tông trúng xe ô tô đưa đón học sinh. Nguồn: MXH

Thời điểm trên, xe đưa đón học sinh 29 chỗ đang dừng sát lề đường bên phải để đón học sinh thì bất ngờ bị xe ben chở đất tông mạnh từ phía sau.

Cú va chạm khiến xe đưa đón học sinh bị đẩy đi xa hàng chục mét. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có hơn 10 học sinh. Vụ tai nạn khiến 2 học sinh bị trầy xước, đã được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra.

Tại hiện trường, xe đưa đón học sinh bị hư hỏng nặng phần đuôi, trong khi xe ben bị vỡ kính lái.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động