Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm, chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Võ Trọng Hải thông tin thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2025.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết Công an tỉnh

Nhân dịp năm mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Công an Nghệ An phát huy truyền thống, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, an sinh xã hội, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao cảnh giác, thường trực sẵn sàng chiến đấu; trước mắt bảo đảm ANTT, trật tự ATGT để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an ninh, an toàn, lành mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự vui mừng, trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác dành cho lực lượng Công an Nghệ An. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đem hết tâm sức, trí tuệ, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trên quê hương Xô Viết anh hùng, tận tâm, tận lực, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Toàn cảnh chuyến thăm, chúc Tết của Chủ tịch UBND tỉnh

Tác giả: Phan Tuyết - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn