Hai bác sĩ cứu người đàn ông đột quỵ ở sân bóng chuyền

Người dân và các bác sĩ chuyển nạn nhân lên xe cứu thương - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 18-3, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh các bác sĩ và người dân cùng hỗ trợ cấp cứu một người đàn ông ở Nghệ An đột quỵ trên sân bóng chuyền. Video nhận được lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Theo nội dung đoạn video, trong lúc một nhóm người dân đang chơi bóng chuyền thì bất ngờ một người đàn ông đổ gục xuống sân. Đúng lúc này, một người đàn ông khác bế em bé đi dạo gần đó thấy vậy liền tới thực hiện các động tác ép tim, hô hấp cho nạn nhân.

Ít phút sau, chiếc xe cấp cứu đến chuyển nạn nhân bị đột quỵ tới bệnh viện cấp cứu.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại khối 2, phường Quán Bàu (cũ), nay là phường Vinh Hưng, Nghệ An vào chiều 17-3.

Chiều 18-3, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Cao Việt, 32 tuổi, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Nghệ An, cho biết khoảng hơn 17h30 chiều 17-3, khi anh đi làm về nhà thì nghe thấy tiếng người dân hô hoán cứu người bị đột quỵ ở sân bóng chuyền cạnh nhà.

Lúc anh Việt chạy ra thì thấy bác sĩ Trần Văn Biên - Phó giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh - (người đàn ông bế con) - đang ép tim ngoài lồng ngực tại chỗ cho người đàn ông.

"Nạn nhân lúc đó bị ngừng tuần hoàn, chúng tôi phải thay nhau ép tim trong khoảng 7-8 phút thì nạn nhân mới có mạch trở lại", bác sĩ Việt nói.

Hai bác sĩ cứu người đàn ông bị đột quỵ khi chơi bóng chuyền - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nạn nhân (64 tuổi) sau đó được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị, chăm sóc tích cực.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ lời cảm ơn tới các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu cho nạn nhân vượt qua lằn ranh sinh tử.

Bạn Nguyễn Hiền chia sẻ: "May phước của người bị đột quỵ là gặp đúng lúc bác sĩ đi dạo. Cảm ơn bác sĩ và những người xung quanh hỗ trợ".

"Cảm ơn những tấm lòng vàng. Đúng là lương y như từ mẫu", bạn Vân Anh bình luận.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ