"Cẩu tặc" xông vào nhà cướp chó trước mặt chủ

Ngày 1/3, mạng xã hội chia sẻ clip vụ trộm chó hết sức manh động, đối tượng trộm chó ngang nhiên mở chốt cửa cổng, xông vào nhà xách con chó vừa bị đánh bả rồi lên xe máy tẩu thoát.

Your browser does not support the video tag.

"Cẩu tặc" manh động xông vào nhà cướp chó trước mặt chủ nhà (clip: Gia đình cung cấp).

Đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội thu hút nhiều người quan tâm, bình luận và chia sẻ. Nhiều người cho rằng các đối tượng quá manh động, hành vi này là cướp giữa ban ngày chứ không phải là trộm chó.

Đối tượng trộm chó ngang nhiên mở chốt cổng vào nhà xách con chó bị dính bả (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Trao đổi với PV ngày 1/3, Công an xã Cát Chánh (huyện Phù Cát, Bình Định) xác nhận vụ việc xảy ra tại thôn Phúc Hậu, xã Cát Chánh vào sáng 26/2. Chủ nhà bị mất chó là gia đình ông Lê Văn Trung ở cùng thôn.

"Chúng tôi đang phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an huyện Phù Cát tra cứu camera, xác minh xung quanh để truy tìm đối tượng", đại diện Công an xã Cát Chánh cho hay.

Theo trích xuất camera của gia đình, sáng 26/2, nghe tiếng chó sủa, vợ ông Trung ra mở cổng xem. Lúc này, có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy đang dừng trước cổng nhưng nghĩ là người dân đi nhầm đường nên người nhà đóng cổng lại.

Tuy nhiên, bất ngờ một thanh niên mặc áo khoác màu xanh mở chốt cửa cổng, xông thẳng vào nhà. Trong khi chủ nhà còn ngỡ ngàng thì thanh niên này đi về phía con chó vừa dính bả đang nằm giãy giụa, ôm chó đi thẳng ra cổng nơi có một đối tượng khác đang nổ xe máy chờ sẵn, rồi tẩu thoát.

Đối tượng vác chó chạy trước sự bàng hoàng hoảng sợ của chủ nhà (Ảnh cắt từ clip).

Ông Lê Văn Trung chia sẻ: "Nhà tôi cách đường lớn khoảng 60m, không biết chó bị đánh bả như thế nào. Khi đối tượng ngang nhiên vào nhà xách chó đi vào khoảng 6h30 sáng. Lúc đó, người dân bắt đầu đi làm, đông người đi lại thế nhưng các đối tượng manh động quá".

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí