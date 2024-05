Khai trừ Đảng ông Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Ông Phạm Thái Hà, sinh năm 1976, quê huyện Tiền Hải, Thái Bình, có học vị tiến sĩ kinh tế, kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA) chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Trước khi bị khai trừ Đảng, ông Hà có nhiều năm làm thư ký, trợ lý cho ông Vương Đình Huệ từ lúc ông Huệ còn là tổng Kiểm toán Nhà nước cho đến khi làm phó thủ tướng, bí thư Thành ủy Hà Nội, chủ tịch Quốc hội. Ông Hà cũng là phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Phạm Thái Hà bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam hôm 22-4, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Hà bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ Thuận An.