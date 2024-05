Thủy điện Hủa Na: Lợi nhuận lao dốc do tại... trời

Trong tỉnh

Quý I/2024, doanh thu của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (Mã CK: HNA) đạt 104,7 tỷ đồng, thấp hơn 98,08 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 (đạt 203,82 tỷ đồng) do lưu lượng nước về hồ chỉ được 49,3% khối lượng so với cùng kỳ năm 2023... khiến lợi nhuận lao dốc.