Hương Tràm trả lời về tin đồn sinh con: “Nếu thực sự có niềm vui đó, tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người"

Tối 13/5, đêm nhạc Em Gái Mưa của Hương Tràm diễn ra tại khu vườn phía ở Nhà hát Lớn Hà Nội, thu hút hơn 1.200 khán giả. Đây cũng là minishow chính thức đầu tiên của Hương Tràm tại Việt Nam sau hơn 5 năm sang Mỹ du học. Sau chương trình, nữ ca sĩ đã có buổi gặp mặt truyền thông và chia sẻ nhiều điều về đời tư, sự nghiệp trong suốt quãng thời gian vắng bóng.

Hương Tràm trong show diễn tối 13/5 tại Hà Nội.

Tháng 5/2019, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam để sang Mỹ du học. Nhiều câu hỏi, nghi vấn được đặt ra, thậm chí mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn cho rằng cô đang mang thai nên sang Mỹ để bí mật sinh con.

Trả lời về vấn đề này, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi cũng thấy có tin đồn. Tràm ở trong ngành đủ lâu để nói với bố mẹ hay quản lý truyền thông của rằng mình không có thời gian để giải thích những chuyện đàm tiếu bên ngoài. Lý do tôi rời khỏi Việt Nam là để đi du học và tìm lại bình yên. Một mình tôi bên đó mà đi giải thích thì cũng không biết mọi người có tin không nữa. Vậy tôi làm điều đó để làm gì? Nhưng chuyện mọi người bị dẫn theo tin đồn đó đến lúc mọi chuyện bùng lên như vậy là điều Tràm hoàn toàn không nghĩ tới. Vẫn có những nghệ sĩ muốn trân trọng và bảo vệ đứa bé của mình. Tôi thuộc tuýp người mà nếu có niềm vui đó, tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người, không có gì phải giấu giếm. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với Tràm, tiếp theo đó mới đến sự nghiệp.

Quãng thời gian ở Mỹ, tôi chữa lành hoàn toàn. Nếu mai kia mọi người vẫn đồn tiếp, tôi chỉ cảm thấy khó thở trong vài giây và sau đó sẽ trở lại bình thường. Bình yên của tôi đến trễ. Từ năm 16 tuổi cho đến khi sang Mỹ, mọi thứ như một vòng xoay, không có điểm dừng hay chậm lại. Tôi cần khoảng thời gian chiêm nghiệm và nhìn sâu vào bên trong, tạm quên đi chính mình trong quá khứ. Tôi bước về một cuộc sống bình thường, tự tay giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, ra đường không ai biết mình là ai. Những điều đó giúp tôi cân bằng lại rất nhiều".

Hương Tràm cởi mở chia sẻ về quãng thời gian 5 năm ở Mỹ.

Trở lại Việt Nam lần này, Hương Tràm đang rục rịch cho kế hoạch tái xuất tại showbiz. Trong đêm nhạc, nữ diễn viên cũng giới thiệu một ca khúc mới mang tên Sweet Home, do chính cô sáng tác cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Đồng thời, vào tháng 6 tới, Hương Tràm cũng dự kiến phát hành 1 EP gồm 4 ca khúc, trong đó 2 bài do chính cô viết khi ở Mỹ. Đây cũng là một hướng đi mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, khi cô muốn dùng âm nhạc để kể chính những câu chuyện của mình.

Your browser does not support the video tag.

Hương Tràm hé lộ ca khúc mới Sweet Home do chính ca sĩ sáng tác.

Nữ ca sĩ thổ lộ: "Chắc chắn trong khoảng thời gian sắp tới, Hương Tràm sẽ là một phiên bản rất mới, dám chia sẻ sâu hơn những câu chuyện của chính bản thân qua những bài hát mình chắp bút. Tôi hy vọng được kết nối với những khán giả yêu thương qua một khía cạnh khác. Sâu bên trong, tôi nghĩ bản thân còn nhiều điều để chia sẻ mà chưa nói hết được với thế giới. Tôi hy vọng có thể làm được điều đó ở một vị trí mới này".

Tác giả: Phan Đạt

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn