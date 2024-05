Thành phố Vinh đề xuất thí điểm thu phí đỗ xe một số tuyến đường

Việc TP Vinh đề xuất các cấp, ngành của tỉnh Nghệ An xem xét cho chủ trương để thành phố thực hiện việc thí điểm thu phí dừng, đỗ ô tô ở vỉa hè, lòng đường một số tuyến đường nội thị hiện đang được dư luận quan tâm.

Mới đây nhất, ngày 13/5, tại buổi làm việc với Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo TP Vinh tiếp tục đề xuất xem xét nội dung nêu trên. Cụ thể, TP Vinh cho rằng, để tạo đều kiện cho thành phố phát triển, đồng thời giải quyết các tồn tại hạn chế đang đặt ra, TP Vinh kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh 5 vấn đề lớn, quan trọng cần sự quan tâm.

Cụ thể: kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các tuyến đường giao thông thuộc thẩm quyền quản lý qua địa bàn thành phố; tiếp tục hỗ trợ về thủ tục, tiến độ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, thẩm định dự án đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố; cho phép thành phố thực hiện cơ chế đặc thù về thu, chi trong các trường học;...

Bên cạnh đó là cho phép thành phố thí điểm thu phí dừng, đỗ xe ô tô trên lòng đường, vỉa hè một số tuyến chính để giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Với lượng phương tiện lớn, áp lực hạ tầng giao thông đô thị tăng cao, TP Vinh đề xuất việc thí điểm thu phí dừng, đậu xe ô tô ở một số tuyến đường nội thị.

Thực tế lâu nay, tại TP Vinh, trên tuyến đường Cao Thắng, ngay trước cổng chợ Vinh cũng đã đưa vào vận hành thu phí gửi xe giữa lòng đường hai chiều của đường Cao Thắng. Ban quản lý chợ Vinh cho biết, tổng số chỗ đậu, đỗ ô tô tại bãi giữ xe đường Cao Thắng đáp ứng khoảng hơn 100 phương tiện.

Một điểm đỗ xe công cộng tại khu vực quảng trường ở phường Trường Thi, điểm trông giữ xe tại ngay cạnh đường Lê Mao, phường Lê Mao. Ngoài ra một số tuyến đường như Lê Mao, Nguyễn Thị Minh Khai từ lâu cũng đã có dự án chỉnh trang vỉa hè, tạo chỗ đậu xe ô tô trên các tuyến đường nhưng không thu phí đậu đỗ xe.

Theo số liệu thống kê, TP Vinh rộng 109km2, dân số khoảng 400.000, nhưng có tới hơn 60.000 ô tô. Điều này tạo ra áp lực lớn lên hệ thống giao thông cũng như việc quản lý chỗ đậu xe trong thành phố, đặc biệt là ở khu vực có trụ sở các cơ quan Nhà nước.

Trước đó, vào ngày 4/4 vừa qua, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An, TP Vinh cũng đưa ra nội dung đề xuất các cấp ngành quan tâm việc thành phố xin thí điểm thu phí dừng, đậu xe trên lòng đường, vỉa hè một số tuyến đường nội thị.

Tại cuộc họp này, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An ưu tiên cấp kinh phí trích từ nguồn xử phạt vi phạm giao thông để xây dựng các bãi đỗ ô tô ở TP Vinh.

Ngoài xây bãi đỗ ô tô, nếu được thông qua, kinh phí trên cũng được dùng để mở lối rẽ phải tại ngã ba, ngã tư; lắp đặt biển chỉ dẫn đường và địa danh, biển phân làn, phân luồng.

Bãi trông giữ xe ô tô thu phí trên lòng đường Cao Thắng

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Thái Thị An Chung, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nêu rằng, đề xuất trên là giải pháp tạm thời, về lâu dài cần ưu tiên thu hút đầu tư bãi đỗ xe. Tỉnh đã ra Nghị quyết khuyến khích đầu tư bãi đỗ xe, song qua nhiều năm không thực hiện được vì chưa có doanh nghiệp tham gia.

Liên quan câu chuyện đề xuất thí điểm thu phí dừng, đậu xe ô tô một số tuyến đường nội thị mà TP Vinh đang quan tâm, đề xuất, trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến cho biết, thời gian qua thành phố cũng mới đang có đề xuất lên các cấp ngành, hiện chưa có phương án cụ thể nào.

Còn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An Hoàng Phú Hiền thông tin, phía Sở cũng chưa có văn bản chính thức từ các cơ quan, khi có văn bản sẽ có ý kiến tham mưu theo chức năng nhiệm vụ.

