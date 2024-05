Khởi tố 5 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sử dụng m.a t.ú.y trong khách sạn

Các cầu thủ sử dụng ma túy bị công an phát hiện bắt giữ - Ảnh: H.A.

Ngày 14-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, cho hay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can là cầu thủ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo điều 255, Bộ luật hình sự 2015.

Các bị can bị khởi tố gồm: Đinh Thanh Trung (38 tuổi), Nguyễn Ngọc Thắng (22 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh); Dương Quang Tuấn (28 tuổi, ngụ tại TP Hà Nội); Nguyễn Trung Học (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Văn Trường (21 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 4-5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh thực hiện kiểm tra một khách sạn trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã phát hiện 10 nghi can gồm 5 cầu thủ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 5 nữ giới khác có hành vi tổ chức, sử dụng chất trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số chất ma túy chưa sử dụng đến. Ngay sau đó, các cầu thủ đã bị tạm giữ để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong các cầu thủ kể trên, đáng chú ý nhất là cầu thủ Đinh Thanh Trung - cựu tuyển thủ quốc gia giai đoạn 2010-2018, giành Quả bóng vàng Việt Nam 2017. Nguyễn Ngọc Thắng là tuyển thủ vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam vào đến tứ kết Giải U23 châu Á 2024 tại Qatar.

Trong khi đó, Nguyễn Trung Học thường xuyên mang băng đội trưởng của Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đá đủ 16 trận kể từ đầu mùa. Còn Nguyễn Văn Trường chỉ mới ra sân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 trận ở sân chơi V.League mùa giải 2023-2024.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ