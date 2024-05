Vượt xe tải đang rẽ, người đàn ông t.ử v.o.n.g

Khoảng 7h30 ngày 13/5, tại đoạn đường chân cầu Bính phía phường Sở Dầu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy. Xe tải mang biển kiểm soát 38H-011.32 do anh Đ.V.L. (32 tuổi, ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) điều khiển. Xe máy mang biển kiểm soát 15F1-077.33 do anh N.V.T. (37 tuổi, ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 13/5 tại chân cầu Bính (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh L. điều khiển xe tải đi theo hướng Thủy Nguyên - Hải Phòng đến chân cầu Bính rẽ phải vào đường ngách cầu. Xe máy của anh T. chạy cùng chiều phía sau. Trong lúc xe tải đang rẽ, anh T. vượt lên và bị xe tải chèn qua cả người và phương tiện. Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

