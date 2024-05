RClub Nghệ An và mục tiêu bảo vệ ngôi vương giải Báo chí miền Trung

CLB Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An) được thành lập vào năm 2012, với nòng cốt là những nhà báo trẻ, năng động và đam mê bóng đá. Những bước đi đầu tiên của Rclub Nghệ An không hề dễ dàng. Thiếu kinh phí, thiếu cơ sở vật chất, thiếu cả những kinh nghiệm thi đấu, đội bóng đã phải vượt qua không ít khó khăn để khẳng định mình.

Tuy nhiên, bằng niềm đam mê mãnh liệt và tinh thần đoàn kết cao, Rclub Nghệ An đã từng bước trưởng thành và gặt hái được những thành công đáng tự hào. Năm 2015, trong lần thứ 2 dự giải, Rclub Nghệ An đã lên ngôi vô địch trong 1 buổi chiều "lửa cháy" ở Đà Thành. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của đội bóng và mở ra một kỷ nguyên mới cho Rclub Nghệ An.

RClub Nghệ An kỷ niệm 12 năm thành lập CLB

Kể từ đó, Rclub Nghệ An liên tục khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá báo chí khu vực miền Trung. Đội bóng đã 5 lần vô địch Giải Báo chí Miền Trung (2015, 2016, 2017, 2022, 2023), cùng với đó là nhiều danh hiệu cao quý khác như vô địch giải bóng đá Hội nhà báo tỉnh Nghệ An, vô địch giải bóng đá Thanh Nghệ Tĩnh....

Có thể nói trong nhiều năm qua, Rclub Nghệ An đã sở hữu một đội hình cầu thủ cực kỳ tài năng mà bất cứ đội bóng báo chí miền Trung nào cũng mong muốn, có thể kể đến như Chủ tịch đội bóng Lê Giáp, tiền vệ Khánh Xa Vắng, Thảo Long, Cảnh Huệ, Viết Lam,… Họ là những hạt nhân quan trọng, dẫn dắt đội bóng gặt hái nhiều thành tích, cũng như xây dựng nên một tập thể lớn mạnh hàng đầu của những người làm báo xứ Nghệ.

RClub Nghệ An đã 5 lần vô địch trong 9 lần tổ chức của Giải Báo chí miền Trung

Giải Báo chí Miền Trung lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2024 tại Cố đô Huế. Rclub Nghệ An đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu này với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch. Phải khách quan thừa nhận rằng dù tập thể của đại diện xứ Nghệ đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm sẵn có, họ vẫn là đối thủ lớn của mọi đội bóng tại giải đấu lần thứ 10.

Một nỗi lo lớn mà Rclub Nghệ An cũng sẽ phải đối mặt là một số cầu thủ chủ chốt của đội bóng đã cao tuổi và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Bên cạnh đó, các đội bóng khác trong khu vực cũng đang có sự đầu tư mạnh mẽ và quyết tâm cạnh tranh chức vô địch.

Khánh Xa Vắng, tiền vệ ngôi sao, người đã đóng góp rất nhiều vào thành công của Rclub Nghệ An cho biết: “Sau 9 năm tổ chức cùng với sự phát triển chung của bóng đá phong trào thì hiện tại các đội bóng báo chí của các tỉnh đã có những sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn, tính cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt. Chức vô địch năm 2023 trên sân nhà của Rclub Nghệ An là một cột mốc đáng nhớ khi giải trở về với TP Vinh sau nhiều năm, đó là niềm vui lớn của anh em trong đội khi đã đồng hành cùng nhau trong một thời gian dài, tính gắn kết của tập thể vượt ra ngoài bóng đá đơn thuần khi chúng tôi xem đây là ngôi nhà chung của không ít người làm báo tại Nghệ An".

Tiền vệ tổ chức Khánh Xa Vắng của CLB Báo Chí Nghệ An (RClub Nghệ An)

Nói về sự chuẩn bị và đánh giá thực lực các đội bóng, Khánh Xa Vắng cho rằng năm nay lực lượng của Rclub Nghệ An sứt mẻ đáng kể khi một vài nhân tố đã cao tuổi, và một vài anh em thay đổi môi trường làm việc nên không thể đồng hành cùng.

“Năm nay Hà Tĩnh là một ẩn số khi động thái chuẩn bị của họ thời gian gần đây cho thấy tham vọng lớn hơn, còn chủ nhà Huế tôi đánh giá họ là ứng cử viên bởi lợi thế sân nhà, và trước đó họ trình làng một lứa cầu thủ trẻ tài năng tại mùa giải 2023 nay đã trưởng thành. Và tất nhiên không thể không nói tới đội Thanh Hóa, họ luôn là đối thủ kỵ dơ với Nghệ An và có thực lực cạnh tranh chức vô địch trong nhiều năm qua tại các Giải Báo chí miền Trung”, Khánh Xa Vắng đánh giá.

CLB Báo chí Nghệ An (RClub Nghệ An) thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhân văn hướng về cộng đồng

Gần đây, Rclub Nghệ An đã tổ chức chương trình kỷ niệm 12 năm thành lập vào tháng 3 vừa qua. Chương trình đã tạo cơ hội cho các thành viên trong đội bóng gặp gỡ, giao lưu và ôn lại những kỷ niệm đẹp. Bên cạnh đó, Rclub Nghệ An cũng đã tổ chức nhiều trận giao hữu thiện nguyện, cũng như tập huấn hướng tới giải đấu tại Huế vào tháng 6.

Chủ tịch CLB Báo chí Nghệ An – Nhà báo Lê Giáp chia sẻ: “Từ một sân chơi dành cho anh em làng báo, Rclub Nghệ An đã thực sự trở thành một ngôi nhà chung, nơi mọi người cùng gắn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc và định hướng hoạt động lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Điều này được thể hiện rõ nét qua các chương trình thiện nguyện được tổ chức bài bản với sự đồng hành của nhiều đơn vị, mang lại những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Nhà báo Lê Giáp - Chủ tịch CLB Báo chí Nghệ An (RClub Nghệ An)

Chúng tôi là nhà đương kim vô địch, mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực bảo vệ ngôi vương. Năm nay rõ ràng là phải đối diện nhiều khó khăn hơn, nhưng chúng tôi tin là khi vào cuộc chơi, anh em cầu thủ lại thổi lên được tinh thần xứ Nghệ để vượt qua mọi thử thách, nỗ lực đạt mục tiêu đề ra".

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn