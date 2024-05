Clip: Tranh thủ đèn đỏ, cặp đôi làm một hành động giữa đường khiến dân tình "đỏ mặt"

Một đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội ghi lại cảnh cặp đôi đang di chuyển trên đường bằng xe máy. Trong lúc dừng đèn đỏ, người đàn ông xuống xe, đứng ôm người bạn gái đang ngồi trên xe máy. Hai người sau đó vô tư "khóa môi", bất chấp đang đứng ở giữa đường.

Cặp đôi vô tư "khóa môi" trong lúc chờ đèn đỏ.

Xung quanh cặp đôi lúc đó có rất nhiều các phương tiện khác cũng đang dừng chờ đèn đỏ. Đoạn clip đã khiến không ít người ngượng “chín mặt”. Dưới phần bình luận, mọi người để lại nhiều bình luận trái chiều:

- “Thể hiện tình cảm thì không có gì là sai nhưng hãy thể hiện một cách văn minh, lịch sự, đúng nơi, đúng chỗ. Đang tham gia giao thông mà thế này mất tập trung cho cả bản thân và những người xung quanh”.

- “Họ không ngại nhưng mình nhìn mà ngại giùm”.

- “Hình như người nam là người nước ngoài. Có thể với người nước ngoài như thế này là bình thường chăng?”.

