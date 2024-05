Nhiều doanh nghiệp nộp hàng ngàn tỷ đồng đảm bảo bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan

Bị cáo Lan tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Khi các doanh nghiệp nộp đủ số tiền vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh thì mới giải tỏa kê biên, chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với hàng loạt bất động sản, dự án “khủng” ở nhiều tỉnh, thành phố.

Điển hình, phía Công ty Phương Trang (gồm ông Phạm Đăng Quang, ông Nguyễn Hữu Luận và Công ty Cổ phần Phương Trang FUTABUSLINE) hoàn trả lại 1.200 tỷ đồng vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Khi Công ty Phương Trang nộp đủ số tiền trên thì được nhận lại toàn bộ số cổ phần của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Hi (hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Phạm Đăng Quang, ông Nguyễn Hữu Luận và Công ty Cổ phần Phương Trang FUTABUSLINE với phía bị cáo Lan gồm, Nguyễn Thị Minh, Lê Nguyễn Hồng Ân, Nguyễn Thị Huyền Anh được hủy bỏ).

Chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với cổ phần của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Hiếu, 3 dự án liên quan đến công ty này làm chủ đầu tư (gồm, dự án Khu Thương mại và Nhà ở cao tầng Golden Gate tại phường Tân Hưng, quận 7; dự án khu dân cư thương mại dịch vụ Thành Hiếu tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An và dự án khu dân cư, tái định cư Thành Hiếu tại Long An). Hủy bỏ việc thế chấp liên quan đến dự án Golden Gate cũng như việc thể chấp cổ phần của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Hiếu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn.

Ngân hàng này phải giao lại giấy tờ liên quan đến quyền tài sản phát sinh từ giá trị khai thác Dự án Khu Thương mại và Nhà ở cao tầng Golden Gate và cổ phần của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Hiếu (970.200 cổ phần) đang được thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn cho phía Công ty Phương Trang (gồm, ông Phạm Đăng Quang, ông Nguyễn Hữu Luận và Công ty Cổ phần Phương Trang FUTABUSLINE) để tiếp tục thực hiện các dự án trên.

Tương tự, Công ty cổ phần Sơn Long Thọ nộp số tiền 1.275 tỷ đồng vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh. Số tiền này dùng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Khi công ty nộp đủ số tiền trên vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh thì sẽ giải tỏa kê biên đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 241, tờ bản đồ số 3, diện tích 197.262 m2, tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 10/22/2014 cho Công ty TNHH Lương Cát Caric (đang bị kê biên theo lệnh của Cơ quan CSĐT Bộ Công an).

Chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với 5 dự án liên quan (gồm, dự án khu dân cư, tái định cư xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, quy mô diện tích 22,27ha do Công ty cổ phần phát triển bất động sản Long An đứng tên chủ đầu tư; Dự án khu dân cư chợ mới thị trấn Cần Giuộc, quy mô diện tích 16,17ha do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Châu đứng tên chủ đầu tư; Dự án khu tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, quy mô diện tích 54,66 ha do Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Phố Đông đứng tên chủ đầu tư; Dự án nghĩa trang tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, quy mô diện tích 29,73 ha do Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Bảo đứng tên chủ đầu tư; Dự án xưởng đóng tàu Caric, quy mô diện tích 19,72 ha do Công ty TNHH Lương Cát Caric đứng tên chủ đầu tư), Công ty cổ phần Sơn Long Thọ được tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển nhượng các pháp nhân cùng 5 dự án liên quan nêu trên theo quy định.

Công ty cổ phần địa ốc Hoàn Hảo (do ông Nguyễn Huyền Nam là đại diện theo pháp luật) nộp lại số tiền 1.453,4 tỷ đồng vào tài khoản của Cục Thi hành dân sự TP Hồ Chí Minh. Khi Công ty cổ phần địa ốc Hoàn Hảo nộp xong toàn bộ số tiền thì phía bị cáo Lan phải giao lại toàn bộ cổ phần tại công ty cổ phần địa ốc Hoàn Hảo cho Công ty cổ phần địa ốc Hoàn Hảo (cụ thể là cho ông Nguyễn Huyền Nam và các cá nhân do ông Nam chỉ định, giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty cổ phần địa ốc Hoàn Hảo và phía bị cáo Lan được hủy bỏ). Chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với khu đất 235B Nguyễn Văn Cừ để công ty Hoàn Hảo tiếp tục thực hiện dự án…

Tác giả: Nguyễn Đức Mừng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân