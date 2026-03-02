Thời gian:
Bên trong ngôi nhà rực rỡ sắc hoa của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Tận dụng sân và lối đi để trồng cây xanh và hoa tươi, Thân Thúy Hà biến không gian sống thành khu vườn rực rỡ trong ngày đầu năm.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thân Thúy Hà thường xuyên cập nhật hình ảnh về không gian sống tràn ngập sắc hoa và cây xanh tại TP HCM. Ảnh: FBNV

Mùa xuân đến, ngôi nhà của nữ diễn viên được tô điểm bởi nhiều loại hoa đặc trưng của cả miền Nam và miền Bắc. Ảnh: FBNV

Từ cổng vào, nhiều tầng lớp cây xanh đan xen, tạo bóng mát. Ảnh: FBNV

Hoa giấy trồng dọc theo giàn leo bung nở rực rỡ. Ảnh: FBNV

Lối đi bên hông nhà được tận dụng để đặt các chậu hoa giấy, tạo thành một dải màu rực rỡ. Ảnh: FBNV

Cổng vòm được bao phủ bởi cây leo xanh mướt, phía dưới là chậu cúc vàng đậm ngập hơi thở mùa xuân. Ảnh: FBNV

Hai bên lối vào cửa nhà đặt chậu cúc đại đóa. Ảnh: FBNV

Khu bếp được trang trí bằng nhiều loại hoa và mâm ngũ quả theo phong tục truyền thống. Ảnh: FBNV

Chậu mai vàng nhỏ khoe sắc cùng những món đồ trang trí thủ công. Ảnh: FBNV

Sắc hồng của hoa đào hòa cùng tông màu trầm ấm của nội thất gỗ. Ảnh: FBNV

Cây quất chi chít quả mang sắc xuân cho không gian sống. Ảnh: FBNV

Giữa đô thị ồn ào, ngôi nhà nhỏ trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng của Thân Thúy Hà. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

