Bên trong ngôi nhà rực rỡ sắc hoa của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Trên trang cá nhân, diễn viên Thân Thúy Hà thường xuyên cập nhật hình ảnh về không gian sống tràn ngập sắc hoa và cây xanh tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Mùa xuân đến, ngôi nhà của nữ diễn viên được tô điểm bởi nhiều loại hoa đặc trưng của cả miền Nam và miền Bắc. Ảnh: FBNV
Từ cổng vào, nhiều tầng lớp cây xanh đan xen, tạo bóng mát. Ảnh: FBNV
Hoa giấy trồng dọc theo giàn leo bung nở rực rỡ. Ảnh: FBNV
Lối đi bên hông nhà được tận dụng để đặt các chậu hoa giấy, tạo thành một dải màu rực rỡ. Ảnh: FBNV
Cổng vòm được bao phủ bởi cây leo xanh mướt, phía dưới là chậu cúc vàng đậm ngập hơi thở mùa xuân. Ảnh: FBNV
Hai bên lối vào cửa nhà đặt chậu cúc đại đóa. Ảnh: FBNV
Khu bếp được trang trí bằng nhiều loại hoa và mâm ngũ quả theo phong tục truyền thống. Ảnh: FBNV
Chậu mai vàng nhỏ khoe sắc cùng những món đồ trang trí thủ công. Ảnh: FBNV
Sắc hồng của hoa đào hòa cùng tông màu trầm ấm của nội thất gỗ. Ảnh: FBNV
Cây quất chi chít quả mang sắc xuân cho không gian sống. Ảnh: FBNV
Giữa đô thị ồn ào, ngôi nhà nhỏ trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng của Thân Thúy Hà. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn