Bên trong vườn cây cảnh và đá nghệ thuật hơn 2ha của Phó Chủ tịch FPT

Dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, kênh YouTube NhaTo giới thiệu vườn cây cảnh và đá nghệ thuật quy mô hơn 2ha tại Phú Thọ của doanh nhân Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT. Ảnh chụp màn hình
Điểm nhấn của không gian khu vườn là hội tụ các siêu phẩm như cây khế cổ thụ, vườn tùng La Hán, vườn hoa Anh Đào ... được tạo tác rất kỳ công. Ảnh chụp màn hình
Cây khế cổ thụ có tuổi đời khoảng 100 năm. Ảnh chụp màn hình
Đáng chú ý, trong khu vườn có gần 100 con gà thả vườn. Ảnh chụp màn hình
Đặc biệt, khu vườn còn có những bộ sưu tập gỗ hóa thạch hàng triệu năm, nặng trên 30 tấn sưu tầm từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh chụp màn hình
Đá thạch anh xuất xứ tại Brazil. Ảnh chụp màn hình
Tác phẩm đá có nguồn gốc ở Nghệ An. Ảnh: chụp màn hình
Đá cẩm hoa đỏ xuất xứ tại Hà Giang. Ảnh chụp màn hình
Đá tuyết sơn xanh Nghệ An tựa như con cá thần tiên. Ảnh chụp màn hình
Mỗi cây, mỗi khối đá trong khu vườn giống như một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh chụp màn hình
Góc nào trong vườn cũng trở thành địa điểm chụp ảnh đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình
Thác nước lấy cảm hứng từ truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Ảnh: chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn