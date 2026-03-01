Gia cảnh của tài xế bất lực nhìn ô tô và 11 xe máy bốc cháy trên cao tốc

Ngày 1/3, trao đổi với Người Đưa Tin, chị Lương Thị An, vợ của anh Trương Văn Trọng (SN 1988), trú tại xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An – Tài xế lái xe tô tô chở 11 xe máy trên đường từ quê ra Hà Nội làm việc không may gặp nạn khiến xe bốc cháy cho hay, dù hai ngày trôi qua, nhưng chồng chị vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

Theo chị An, cách đây hơn 1 năm, anh Trọng từ quê ra Hà Nội làm việc cho một công ty trong lĩnh vực nhôm kính. Tết Nguyên đán Bính Ngọ, anh Trọng được công ty cho mượn xe lái về quê ăn Tết. Ngày 26/2, khi trở ra Hà Nội làm việc, anh Trọng xin công ty cho mình dùng ô tô chở thuê một số xe máy của bạn bè, người thân ở quê ra để kiếm thêm tiền dầu.

Khi chiếc xe của anh Trọng đang di chuyển trên cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa thì xe máy trên thùng xe bất ngờ bốc cháy. Do di chuyển trên đường cao tốc, lái xe không thể dừng đột ngột mà phải bật xi nhan, tìm cách tấp xe vào sát lề đường.

Anh Trọng bất lực nhìn chiếc xe ô tô và 11 xe máy bốc cháy trên cao tốc.

Dù được một số tài xế hỗ trợ, nhưng thiếu phương tiện dập lửa, ngọn lửa bùng phát nhanh, gặp gió lớn khiến đám cháy lan rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc ô tô tải cùng nhiều xe máy trên thùng gần như bị thiêu rụi.

"Sau khi vụ việc xảy ra, chồng tôi làm việc với Công an Thanh Hóa và tối 27/2 mới trở về nhà. Điện thoại, giấy tờ tùy thân của chồng tôi bị cháy hết nên hiện số điện thoại không liên lạc được. Muốn làm lại thẻ ngân hàng, sim điện thoại cần có căn cước công dân mà giấy tờ tùy thân cháy hết nên cần thời gian", chị An chia sẻ.

Theo chị An, sau khi sự việc xảy ra, chị đã liên hệ với công ty ngoài Hà Nội thông báo về sự cố cháy xe. "Đại diện công ty nói với tôi, gia đình hãy lo xử lý, đền bù xe máy bị cháy trước, con xe ô tô bị cháy sẽ tính sau", chị An nói.

Tối 27 – 28/2, vợ chồng chị An đã trực tiếp tới những gia đình có xe máy bị cháy trao đổi, nói chuyện việc đền bù, hỗ trợ. Ngoài sự giúp đỡ của người thân và bạn bè, vợ chồng chị đang tìm cách vay mượn tiền để trước mắt đền bù, hỗ trợ một phần thiệt hại cho mọi người mua phương tiện mới.

"Các gia đình có xe bị cháy cũng cảm thông với vợ chồng em vì tai nạn không may. Dù vậy, nhưng họ cũng cần phương tiện đi làm, trước mắt mình cũng phải lo hỗ trợ họ 30 – 40% giá trị xe để họ mua xe mới", chị An cho hay.

Hoàn cảnh gia đình vợ chồng chị An rất khó khăn, không may đầu năm mới lại gặp nạn.

Chị An chia sẻ, vợ chồng chị đều đã trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với nhau. Mỗi người đều có một đứa con riêng và họ mới sinh thêm một con chung. Chị ở nhà chăm con và bán quán tạp hóa nhỏ, còn chồng ra Hà Nội làm thuê để lấy tiền nuôi gia đình. Vợ chồng chị An sau khi kết hôn ở chung với bố mẹ chồng. Ngoài nuôi 3 con, bố chồng chị bị bệnh ung bướu mất hơn 3 năm, còn mẹ chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo.

"Tết vừa rồi, người ta đi chơi, còn vợ chồng em thì ở nhà bán nước để kiếm thêm đồng nuôi con. Nghĩ mà chảy nước mắt. Không ngờ đầu năm mới lại gặp nạn", chị An chia sẻ.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 26/2, ô tô tải mang biển số 29H-83.2xx do tài xế Trương Văn Trọng (SN 1988), trú tại xã Mường Chọng tỉnh Nghệ An điều khiển di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Nghệ An đi Hà Nội. Trên thùng xe lúc này chở 11 xe máy.

Khi xe chạy đến Km324+400, thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe bất ngờ bốc cháy từ phần phía sau rồi lan rộng ra toàn thân xe. Tài xế nhanh chóng dừng lại, mở cửa thoát ra ngoài rồi liên hệ cơ quan chức năng ứng cứu.

Từ tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy, phân luồng giao thông và hạn chế một làn xe để đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc. Hậu quả, vụ hỏa hoạn khiến ô tô và xe máy trên thùng xe bị cháy hoàn toàn.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An xác nhận, gia đình tài xế Trương Văn Trọng và vợ là chị Lương Thị An cư trú trên địa bàn xã. Hoàn cảnh hộ gia đình này rất khó khăn, con nhỏ, vợ không có việc làm ổn định, chồng đi Hà Nội làm thuê, mẹ chồng bị bệnh tật.

Chính quyền đã nắm được thông tin, anh Trọng gặp nạn trên đường trở ra Hà Nội làm việc và đang lên kế hoạch đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn