Tỷ phú Trần Bá Dương 'bày trận' cho những tham vọng lớn

Trong thông điệp đầu năm gửi cán bộ, nhân viên, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã phác họa một bức tranh tăng tốc toàn diện cho giai đoạn 2026-2027, thời điểm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2023-2027.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động bởi xung đột địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, ông Trần Bá Dương cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích chiến lược của sản xuất toàn cầu. Với THACO, đây không chỉ là cơ hội thị trường, mà là thời điểm để định vị lại mình như một tập đoàn công nghiệp đa ngành thế hệ mới, tích hợp cao trên nền tảng công nghiệp và số hóa.

Mục tiêu được đặt ra có quy mô lớn chưa từng có: doanh thu hợp nhất khoảng 180.000 tỷ đồng vào năm 2027, tổng nhân sự vượt 100.000 người. Đằng sau con số này là hàng loạt kế hoạch đầu tư, mở rộng và tái cấu trúc ở tất cả các trụ cột: ô tô, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, hạ tầng - bất động sản, thương mại - dịch vụ và logistics.

Ở mảng hạ tầng và bất động sản, Đại Quang Minh được giao vai trò mũi nhọn triển khai chuỗi đầu tư - xây dựng - vận hành. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án, với tổng mức giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong toàn hệ sinh thái.

Trọng tâm đầu tư trải rộng từ các tuyến metro tại TP.HCM như Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành; dự án BOT cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; đến hạ tầng Khu đô thị Sala, các khu công nghiệp tại Chu Lai, Đà Nẵng và TP.HCM. Doanh thu năm 2026 của Đại Quang Minh ước đạt 12.000 tỷ đồng, hướng tới 37.000 tỷ đồng vào năm 2027.

Song song với hạ tầng, nông nghiệp tiếp tục là trụ cột tăng trưởng dài hạn. THACO AGRI đã hình thành 4 khu liên hợp nông nghiệp tại Lào, Campuchia và Gia Lai, vận hành theo mô hình chuỗi khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến và logistics. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 10.700 ha chuối, nâng tổng diện tích lên 15.800 ha; mở rộng thêm 8.200 ha cây ăn trái và nâng tổng đàn bò lên hơn 200.000 con. Sản lượng chuối xuất khẩu ước trên 400.000 tấn, cùng khoảng 20.000 con bò thịt.

Doanh thu mảng nông nghiệp năm 2026 dự kiến đạt 12.000 tỷ đồng, với kế hoạch đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng và lực lượng nhân sự lên tới 51.000 người. Mục tiêu năm 2027 là 40.000 tỷ đồng doanh thu, đưa nông nghiệp trở thành một trong những trụ cột lớn nhất của tập đoàn.

Tại Chu Lai, THACO tiếp tục bước vào chu kỳ đầu tư mới, hình thành hệ sinh thái công nghiệp đa ngành gồm sản xuất ô tô, cơ khí, logistics, chế biến nông lâm nghiệp và khu đô thị. Tổng vốn giải ngân năm 2026 tại khu vực này khoảng 5.450 tỷ đồng, dự kiến nộp ngân sách hơn 27.300 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước.

Nếu hạ tầng và nông nghiệp là bệ đỡ mở rộng quy mô, thì công nghiệp chế tạo mới là nền tảng chiến lược dài hạn. THACO INDUSTRIES tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô, cơ khí đa dụng, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực đường sắt, công nghiệp nặng và công nghệ cao.

Ngay trong tháng 3/2026, doanh nghiệp triển khai tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng quy mô 320 ha tại TP.HCM, sản xuất đầu máy, toa xe, thiết bị thi công hạ tầng, cấu kiện bê tông công nghệ cao và hệ thống cơ điện - tự động hóa. Tại Chu Lai, các nhà máy linh kiện, cơ khí chế tạo và thiết bị tự động hóa tiếp tục được mở rộng trong khu công nghiệp cơ khí 115 ha. Năm 2026, doanh thu mảng này dự kiến đạt hơn 15.800 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu trên 200 triệu USD; mục tiêu 2027 là 26.000 tỷ đồng.

Trong cấu trúc doanh thu, THACO AUTO vẫn là “cỗ máy dòng tiền” chủ lực. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiêu thụ hơn 96.600 xe, đạt doanh thu khoảng 65.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trên 30,5 triệu USD. Đến năm 2027, doanh thu dự kiến tăng lên 72.000 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở sản lượng, mà ở chiến lược nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị. Sau gần ba thập niên tích lũy năng lực sản xuất và hợp tác với các thương hiệu quốc tế như Kia, Mazda, Peugeot hay BMW, THACO tuyên bố sẽ phát triển dòng minibus thương hiệu riêng từ tháng 6/2026 và ra mắt xe du lịch thương hiệu THACO vào năm 2027. Tham vọng này được đặt trong bối cảnh thị trường hiện chỉ có một thương hiệu ô tô Việt phát triển xe du lịch là VinFast.

Song hành với chiến lược sản phẩm là tái cấu trúc mô hình bán lẻ: showroom đa thương hiệu tại Thiso Tây Hồ Tây, mở rộng hệ thống showroom xe tải nhẹ và xe du lịch phổ thông xuống cấp xã, phường, chuẩn hóa hệ thống dịch vụ và phụ tùng.

Ở mảng thương mại - dịch vụ, THISO tiếp tục phát triển mô hình trung tâm thương mại tích hợp, vận hành Flagship Thiso Tây Hồ Tây, đại siêu thị Emart thông minh và trung tâm hội nghị Thiskyhall, đồng thời làm đại lý phân phối bất động sản cho Đại Quang Minh tại Sala. Doanh thu năm 2026 dự kiến hơn 6.000 tỷ đồng, hướng tới 10.000 tỷ đồng năm 2027.

Trong khi đó, THILOGI mở rộng mạng lưới logistics lấy miền Trung làm trung tâm, đầu tư 640 đầu kéo, 3.000 container lạnh, hệ thống cảng cạn và đóng mới 2 tàu container 1.900 TEU. Doanh thu hợp nhất năm 2026 ước đạt 6.000 tỷ đồng, mục tiêu trên 10.000 tỷ đồng vào năm 2027.

Đằng sau các chỉ tiêu tài chính là một yêu cầu về quản trị và nhân sự. Ông Trần Bá Dương nhấn mạnh triết lý “làm thật, tạo ra giá trị thật và có đóng góp thiết thực”, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành hệ thống ERP ở các đơn vị cơ sở trong năm 2026, tiến tới số hóa toàn diện quản trị vào năm 2027.

Với loạt kế hoạch đầu tư quy mô lớn, từ 42 dự án hạ tầng khởi công trong năm, tổ hợp công nghiệp đường sắt 320 ha, đến tham vọng xây dựng thương hiệu ô tô Việt thứ hai, THACO đang bước vào giai đoạn tăng tốc quyết liệt nhất kể từ khi thành lập năm 1997. Tham vọng của tỷ phú Trần Bá Dương không chỉ dừng ở tăng trưởng doanh thu, mà là tái định vị tập đoàn như một trung tâm công nghiệp đa ngành có năng lực sản xuất, quản trị và công nghệ ở tầm khu vực.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn