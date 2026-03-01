Nghệ An: 55 khu vực vùng sâu, vùng xa tổ chức bầu cử sớm

Các khu vực bỏ phiếu sớm này thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, có điều kiện giao thông khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân tán. Cụ thể, xã Huồi Tụ 13 khu vực bỏ phiếu sớm; xã Na Ngoi 9 khu vực; xã Mường Típ 7 khu vực; xã Châu Khê 5 khu vực; xã Tri Lễ 4 khu vực; xã Bắc Lý 3 khu vực; xã Mỹ Lý 3 khu vực; xã Môn Sơn 3 khu vực; xã Tam Thái 3 khu vực; xã Keng Đu 2 khu vực; xã Mường Quàng 2 khu vực; xã Hữu Khuông 1 khu vực.

Ông Sầm Bá Tuấn - Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB bầu cử xã Mường Quàng cho biết, để đảm bảo ngày bầu cử trên địa bàn thực sự là ngày hội toàn dân, cùng với việc chuẩn bị bầu cử chung, địa phương đặc biệt quan tâm đến 2 khu vực bỏ phiếu sớm, điều kiện đặc biệt khó khăn là Huổi Máy và Nậm Xái.

"Trên địa bàn xã có 11 đơn vị bầu cử, trong đó có 2 đơn vị bầu cử có hai khu vực bỏ phiếu sớm, vì điều kiện giao thông xa xôi, khó khăn. Riêng cụm Huổi Máy là không đường, không điện, không sóng. Hai đơn vị này thì Ủy ban bầu cử và các tổ giúp việc đã phân cử để lên làm công tác tuyên truyền trước, vì phải đi hết cả một ngày thì mới hoàn thành nhiệm vụ được", ông Tuấn cho biết.

Trước đó, căn cứ đặc thù địa bàn rộng, nhiều vùng miền núi, biên giới, giao thông đi lại khó khăn và nguy cơ thiên tai bất thường, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đã có tờ trình đề nghị và được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bỏ phiếu sớm ở một số khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Việc cho phép bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri ở vùng đặc biệt khó khăn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Toàn tỉnh Nghệ An có 130 xã, phường với tổng 3.123 khu vực bỏ phiếu, trong đó, có 55 khu vực bỏ phiếu sớm tại 12 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Dưới đây là chùm ảnh về công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 điểm bầu cử sớm xã Mường Quàng tỉnh Nghệ An.

Để đảm bảo ngày bầu cử trên địa bàn thực sự là ngày hội toàn dân, cùng với việc chuẩn bị bầu cử chung thì địa phương đặc biệt quan tâm đến 2 khu vực bỏ phiếu sớm, điều kiện đặc biệt khó khăn là Huổi Máy và Nậm Xái.

Hồ sơ người ứng cử được niêm yết kịp thời, đúng quy định.

Khu vực bỏ phiếu đang được hoàn thiện những phần việc cuối cùng.

Trên địa bàn xã Mường Quàng có 11 đơn vị bầu cử, trong đó có 2 đơn vị bầu cử có hai khu vực bỏ phiếu sớm, vì điều kiện giao thông xa xôi, khó khăn.

Riêng cụm Huổi Máy là không đường, không điện, không sóng.

Ông Sầm Bá Tuấn - Chủ tịch UB bầu cử xã Mường Quàng cho biết, UB bầu cử xã đã và sẽ tăng cường lực lượng đến 2 điểm bầu cử sớm để tăng cường công tác tuyên truyền và tiếp tục hoàn thiện những phần việc cuối cùng cho ngày bầu cử sớm 13/3.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV