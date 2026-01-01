Nhà mái ngói mang phong cách dịu dàng, thơ mộng

Nằm tại Kerala (Ấn Độ), ngôi nhà trông giống như một tầng từ bên ngoài, nhưng thực chất công trình bao gồm một nhóm các tòa nhà một và hai tầng được kết nối với nhau. Ảnh: Turtle Arts Photography
Cánh cổng hiện đại sơn màu nâu quen thuộc của vùng đất nông thôn. Ảnh: Turtle Arts Photography
Ngôi nhà gồm một sân trước nhà, một sân giữa nhà và ba khối nhà liên kết với nhau theo hình chữ U. Ảnh: Turtle Arts Photography
Sân trước nhà được chia thành 2 khu vực và phân tách với nhau bởi bậc tam cấp. Ảnh: Turtle Arts Photography
Phần còn lại của sân trước là thảm cỏ xanh mướt cùng bụi cây thân thấp. Ảnh: Turtle Arts Photography
Mái ngói đầu hồi mang đến vẻ mộc mạc trong khi tường sơn trắng đại diện cho sự dịu dàng, nhã nhặn. Ảnh: Turtle Arts Photography
Sân giữa nhà ấm cúng giữa không gian làng quê thu nhỏ. Ảnh: Turtle Arts Photography
Nội thất mang nét giản dị tương đồng với thiết kế bên ngoài. Ảnh: Turtle Arts Photography
Sàn nhà lát đá granite giúp ngôi nhà mát mẻ hơn. Ảnh: Turtle Arts Photography
Một góc phòng ngủ với bầu không khí nhẹ nhàng. Ảnh: Turtle Arts Photography
Ban công tầng 2 thiết kế hiện đại. Ảnh: Turtle Arts Photography
