Việt Nam vô địch Giải billiard carom 3 băng đồng đội thế giới 2026

Hai cơ thủ Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục cho thấy phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao khi bước vào trận đấu quyết định diễn ra lúc 23h ngày 1/3 (giờ địa phương). Ở bàn đấu của mình, Trần Quyết Chiến chạm trán cơ thủ kỳ cựu Martin Horn. Sau thế trận giằng co, Quyết Chiến tạo nên bước ngoặt ở lượt cơ thứ 17 với chuỗi 11 điểm liên tiếp đầy mãn nhãn, qua đó giành chiến thắng 40-30.

Trần Quyết Chiến (trái) và Nguyễn Trần Thanh Tự ăn mừng chức vô địch Giải carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 của đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Nguyễn Trần Thanh Tự thi đấu chắc chắn, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu để hoàn thành phần thi của mình, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam khép lại trận chung kết với tỷ số chung cuộc 4-0 mà không cần phân định bằng loạt tie-break.

Đây là lần thứ hai trong ba năm liên tiếp Việt Nam lọt vào chung kết và cũng là chiếc Cúp vô địch thứ hai, đánh dấu bước tiến vững chắc của billiard carom 3 băng Việt Nam trên đấu trường thế giới. Chiến thắng ngay trên sân nhà của đối thủ càng làm nổi bật bản lĩnh và đẳng cấp của các cơ thủ Việt Nam.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân