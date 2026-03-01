Hai cấp dưới của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”.

Hai bị can Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Hai bị can Thắng và Tuấn bị cáo buộc thỏa thuận ăn chia 5% giá trị thanh toán trước thuế với các nhà thầu thi công hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Đối với gói thầu xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, kết quả điều tra xác định, Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế chỉ định thầu Công ty SHT thực hiện gói thầu TVBM-01. Sau khi lập hồ sơ mời thầu, có 9 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu nhưng chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật xác định, Liên danh Tổng Công ty 36 - Tổng Công ty 319 - Tổng Công ty Thành An được đánh giá đạt về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu và kết quả đánh giá về kỹ thuật đáp ứng điểm yêu cầu.

Sau khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Liên danh Tổng Công ty 36 - Tổng Công ty 319 - Tổng Công ty Thành An được mở hồ sơ đề xuất tài chính và được trúng thầu với giá dự thầu hơn 2.189 tỷ đồng. Ngày 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu với tổng số tiền hơn 1.903 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau mỗi lần được Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu thực hiện gói thầu XDBM-01 đã chi cho bị can Nguyễn Chiến Thắng số tiền tương ứng với tỷ lệ 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế, tổng cộng 37,83 tỷ đồng. Sau khi bị can Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách, sau là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế tiếp tục nhận số tiền tương ứng với tỷ lệ 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế, tổng cộng 4,5 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thời điểm chưa bị khởi tố.

Đối với gói thầu xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, kết quả điều tra xác định, quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu, đầu năm 2015, bị can Nguyễn Chiến Thắng nhận được văn bản giới thiệu Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội xin được chỉ định thầu nên đã báo cáo bị can Nguyễn Thị Kim Tiến. Bị can Tiến tin tưởng chuyên môn của bị can Thắng nên đồng ý. Tuy nhiên, do không thể chỉ định thầu được nên bị can Thắng trao đổi với ông Lô Tiến Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Hancorp gặp bị can Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự án, Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế) phối hợp làm hồ sơ để đảm bảo trúng thầu.

Trước khi xây dựng hồ sơ mời thầu, ông Lê Tiến Ngọc đến nhà bị can Thắng trao đổi việc tham gia gói thầu. Khi trao đổi, bị can Thắng cho biết, lãnh đạo Bộ Y tế và Thắng đồng ý cho liên danh Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty Hồng Hà Việt Nam được trúng thầu; yêu cầu Công ty SHT làm hồ sơ mời thầu đảm bảo tiêu chí cho liên danh được trúng thầu. Sau đó, ông Lê Tiến Ngọc đưa cho Đào Xuân Sinh bộ hồ sơ năng lực do ông Ngọc chuẩn bị để có cơ sở lập hồ sơ mời thầu đảm bảo tiêu chí cho liên danh được trúng thầu.

Khi phát hành hồ sơ mời thầu, có 7 nhà thầu mua hồ sơ nhưng chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Công ty SHT xác định, Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty Hồng Hà Việt Nam và Liên danh Tổng Công ty 319 - Tổng Công ty 36 - Tổng Công ty Thành An đều được đá giá đạt về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu, kết quả đánh giá về kỹ thuật và đáp ứng điểm yêu cầu.

Sau khi mở hồ sơ đề xuất tài chính, Liên danh Tổng Công Xây dựng Hà Nội - Công ty Hồng Hà Việt Nam trúng thầu với giá dự thầu 2.200 tỷ đồng. Ngày 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu tổng số tiền hơn 1.936 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau mỗi lần được Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu thực hiện gói thầu XDVĐ-01 đã chi cho bị can Nguyễn Chiến Thắng số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế, tổng cộng 36,435 tỷ đồng.

Trong đó, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội do ông Lê Tiến Ngọc, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Hancorp đưa nhiều lần tổng số 14,645 tỷ đồng; Công ty Hồng Hà Việt Nam do ông Hoàng Quốc Huy, Phó Tổng Giám đốc đưa nhiều lần tổng số 13,89 tỷ đồng; Công ty Sông Hồng Hà do ông Nguyễn Bá Long, Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh đưa 5 tỷ đồng; Công ty Hatech do ông Trần Thanh Hiền, Giám đốc đưa nhiều lần tổng số tiền 4 tỷ đồng; Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng do ông Lê Thiết Trung, Giảng viên Khoa cầu đường thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đưa 2 tỷ đồng; Công ty Armephaco đưa 7 tỷ đồng…

Sau khi bị can Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách, sau là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế, ông Hoàng Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Hồng Hà Việt Nam đã nhiều lần đưa cho bị can Tuấn tổng số tiền 6,3 tỷ đồng; Công ty Thăng Long đưa 1,37 tỷ đồng và các nhà thầu thuộc Bộ Quốc phòng đưa 4,5 tỷ đồng.

