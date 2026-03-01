Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm, sau hơn 15 năm lẩn trốn tại nước ngoài

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt đối tượng truy nã nguy hiểm phạm tội “Mua bán trẻ em” sau 15 năm lẩn trốn. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Sâm (sinh năm 1968), trú tại xã Châu Tiến.

Năm 2005, Nguyễn Thị Sâm sang Trung Quốc làm ăn rồi lấy chồng. Đến năm 2007, Sâm về quê thăm mẹ tại xã Châu Tiến. Tại đây, Nguyễn Thị Sâm nảy sinh ý định lừa tuyển người giúp việc nhà với mức lương 900.000đ/01 tháng/01 người để dụ dỗ trẻ em trên địa bàn bán sang lấy chồng tại Trung Quốc. Với chiêu bài trên, từ năm 2007 đến năm 2010, Nguyễn Thị Sâm đã lừa bán 05 trẻ em tại huyện Quỳ Châu (cũ) và TX Thái Hòa (cũ) cho người Trung Quốc lấy làm vợ, chiếm đoạt 4.800 NDT (tương đương 8.900.000đ). Năm 2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Sâm về tội “Mua bán trẻ em” và ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Sâm.

Nguyễn Thị Sâm bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. Hà Nội

Biết mình bị truy nã, Sâm đã thay đổi nhân thân, lai lịch và lẩn trốn ở nhiều địa điểm tại Trung Quốc khiến công tác truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn. Ngày 11/11/2024, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng này. Sau thời gian dài theo dõi, ngày 24/02/2026 (tức ngày mùng 7 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã Anh Sơn, Công an xã Châu Tiến, Công an xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An và Công an xã Thư Lâm, TP. Hà Nội bắt giữ thành công Nguyễn Thị Sâm khi đang lẩn trốn tại TP. Hà Nội.

Hiện, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Sâm để điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu – Hiếu Ky

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn