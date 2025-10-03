Bên trong ngôi nhà của Hoa hậu Lương Thùy Linh ở Cao Bằng

Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ chia sẻ loạt ảnh ngôi nhà ở Cao Bằng, nơi mẹ cô đang ở bị ngập lụt nặng nề. Ảnh: FBNV
Nước dâng ngập tầng 1 khiến Hoa hậu Lương Thùy Linh xót xa. Ảnh: FBNV
Cũng như nhiều gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ, nhà Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng bị hư hỏng đồ và thiệt hại không nhỏ. Ảnh: FBNV
Phòng khách không quá cầu kỳ. Ảnh: Znews
Căn bếp khá đơn giản. Ảnh: Znews
Tại Hà Nội, Lương Thùy Linh sở hữu căn penthouse 130m2 nằm tại vị trí đắc địa với tầm nhìn bao trọn Hồ Tây. Ảnh: FBNV
Không gian sáng sủa, rộng rãi cùng lối thiết kế hiện đại. Ảnh: FBNV
Phòng khách được trang trí bằng đồ nội thất có kiểu dáng sang trọng và tinh tế. Ảnh: FBNV
Xung quanh nhiều cửa sổ lớn đón ánh sáng. Ảnh: FBNV
Phòng khách và bếp được ngăn cách bởi tủ và bàn bếp. Ảnh: FBNV
Bếp màu trắng với nhiều đồ dùng hiện đại. Ảnh: FBNV
