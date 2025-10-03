Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Bên trong ngôi nhà của Hoa hậu Lương Thùy Linh ở Cao Bằng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ngôi nhà 3 tầng của gia đình Hoa hậu Lương Thùy Linh ở Cao Bằng ngập sâu trong nước lũ.

Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ chia sẻ loạt ảnh ngôi nhà ở Cao Bằng, nơi mẹ cô đang ở bị ngập lụt nặng nề. Ảnh: FBNV

Nước dâng ngập tầng 1 khiến Hoa hậu Lương Thùy Linh xót xa. Ảnh: FBNV

Nước dâng ngập tầng 1 khiến Hoa hậu Lương Thùy Linh xót xa. Ảnh: FBNV

Cũng như nhiều gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ, nhà Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng bị hư hỏng đồ và thiệt hại không nhỏ. Ảnh: FBNV

Cũng như nhiều gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ, nhà Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng bị hư hỏng đồ và thiệt hại không nhỏ. Ảnh: FBNV

Phòng khách không quá cầu kỳ. Ảnh: Znews

Căn bếp khá đơn giản. Ảnh: Znews

Tại Hà Nội, Lương Thùy Linh sở hữu căn penthouse 130m2 nằm tại vị trí đắc địa với tầm nhìn bao trọn Hồ Tây. Ảnh: FBNV

Không gian sáng sủa, rộng rãi cùng lối thiết kế hiện đại. Ảnh: FBNV

Phòng khách được trang trí bằng đồ nội thất có kiểu dáng sang trọng và tinh tế. Ảnh: FBNV

Xung quanh nhiều cửa sổ lớn đón ánh sáng. Ảnh: FBNV

Phòng khách và bếp được ngăn cách bởi tủ và bàn bếp. Ảnh: FBNV

Bếp màu trắng với nhiều đồ dùng hiện đại. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Hoa hậu Lương Thùy Linh ,bên trong ,ngôi nhà ,cao bằng

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP