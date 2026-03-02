Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét sau những ngày nóng 30 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng đêm 2-3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa rét

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 2-3 đến ngày 3-3, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ ngày 3-3 đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 2-3 đến ngày 3-3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 3-3 đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.

Trên biển, từ gần sáng ngày 3-3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m.

Từ chiều 3-3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1-2 m.

Các chuyên gia khuyến cáo trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động