Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có gì mới?

Nhiều điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT

Dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng từ kỳ thi tốt nghiệp THPT đến xét tuyển. Do đó, thí sinh cần theo dõi sát quy định mới để tránh rủi ro khi đăng ký nguyện vọng.

Theo TS. Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), tuyển sinh đại học năm 2026 chịu tác động từ Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và các luật trong lĩnh vực giáo dục, kéo theo nhiều điều chỉnh trong thi và tuyển sinh.

Theo đó, quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026 đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến và dự kiến có những điểm mới đáng chú ý:

- Kỳ thi tổ chức sớm hơn khoảng nửa tháng so với năm 2025;

- Rút ngắn thời gian xét công nhận tốt nghiệp;

- Tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và kết quả thi trong một văn bản;

- Đơn giản hóa, rút ngắn quy trình phúc khảo.

Những thay đổi này nhằm giảm áp lực thủ tục cho thí sinh và các cơ sở giáo dục.

Về quy chế tuyển sinh đại học 2026, TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ đang tổng hợp ý kiến các trường nên chưa công bố dự thảo chính thức, song định hướng điều chỉnh đã khá rõ.

Ảnh minh họa.

Thông tin mới nhất về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng kiểm tra năng lực, phẩm chất người học.

Đáng chú ý, trong đề thi sẽ có các câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế, bảo đảm tính phân hóa tương tự kỳ thi năm 2025.

Cấu trúc, định dạng đề thi và tỷ lệ các mức độ tư duy được giữ ổn định như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, với tỷ lệ 4:3:3, tương ứng với các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng.

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi phải thi 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn, cùng 1 bài thi gồm 2 môn lựa chọn trong số các môn: Vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với môn đang học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11.

Các môn thi trắc nghiệm được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo do Bộ GD&ĐT công bố năm 2025, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng hoặc sai và dạng trả lời ngắn.

Riêng môn ngữ văn tiếp tục thi theo hình thức tự luận; ngữ liệu sử dụng trong đề thi có thể nằm ngoài sách giáo khoa.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc kiên trì thực hiện đổi mới này đã tạo ra những tác động chuyển biến tích cực trong phương pháp dạy và học, giúp chấm dứt tình trạng sao chép văn mẫu và thúc đẩy tư duy phản biện độc lập. Việc đề thi tập trung vào khả năng phân tích và cảm thụ thực thụ thay vì ghi nhớ máy móc là minh chứng rõ nét cho mục tiêu phát triển năng lực toàn diện của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giúp thế hệ học sinh năm 2026 sẵn sàng thích ứng với những thay đổi mạnh mẽ của đất nước tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự kiến lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến diễn ra trong 3 buổi, gồm 1 buổi thi môn toán, 1 buổi thi môn ngữ văn và 1 buổi thi bài tự chọn. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 11 và 12/6/2026, sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước. Vì vậy, thí sinh cần chủ động điều chỉnh kế hoạch ôn tập, chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi.

Với những thay đổi về thời gian và hình thức câu hỏi, thí sinh dự thi năm 2026 được khuyến nghị chủ động hoàn thành chương trình sớm, tăng cường rèn kỹ năng làm bài và quản lý thời gian để thích ứng với cấu trúc đề mới.

