Dọn nhà đón vượng khí: 3 đại kỵ phong thủy ở phòng khách khiến gia chủ tán tài tán lộc mà 90% người Việt hay mắc phải

Xây nhà, sắm sửa nội thất thì ai cũng muốn phòng khách nhà mình trông thật sang trọng và tiện nghi nhất có thể. Chị em phụ nữ thường rỉ tai nhau sắm món nọ món kia, chậu cây này, bức tranh nọ để trang hoàng không gian sinh hoạt chung, nhưng đôi khi vì mải mê làm đẹp hoặc chiều theo thói quen sinh hoạt tiện lợi mà chúng ta quên mất yếu tố phong thủy cốt lõi.

Trong thuật phong thủy nhà ở, phòng khách vốn là nơi tụ khí, là khu vực trung tâm quyết định đến sự hưng thịnh, êm ấm và đường tài lộc của cả một đại gia đình. Sắp xếp đồ đạc ở không gian này tuyệt đối không thể làm tùy hứng, đặc biệt là phải tránh xa 3 đại kỵ dưới đây. Nếu nhà bạn đang vô tình mắc phải một trong những lỗi bày trí này, hãy mau chóng xắn tay áo lên dọn dẹp và thay đổi lại vị trí để vượng khí sớm ngày quy tụ, giúp gia đạo bình an và tài lộc thi nhau gõ cửa nhé.

1. Gương lớn phản chiếu: Tưởng nhân đôi không gian hóa ra lại hắt hủi Thần Tài

Trong thiết kế nội thất hiện đại, chị em mình thường rất chuộng việc sử dụng những tấm gương ốp tường khổ lớn để tạo hiệu ứng thị giác, giúp những căn hộ nhỏ hẹp có vẻ như rộng rãi, sáng sủa và có chiều sâu hơn. Thậm chí, nhiều người còn thích đặt một chiếc gương soi toàn thân ngay gần tivi hoặc sofa để tiện chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc trước khi bước ra khỏi nhà.

Thế nhưng, xét dưới góc độ phong thủy học phương Đông truyền thống, gương lại là một vật phẩm mang tính hàn và có lực phản chiếu vô cùng mạnh mẽ nên không phải chỗ nào cũng có thể tùy tiện an tọa. Phòng khách vốn được xem là "minh đường", là nơi đầu tiên đón nhận toàn bộ những luồng sinh khí, tài lộc và may mắn từ ngoài cửa chính tràn vào để nuôi dưỡng vượng khí cho cả ngôi nhà. Nếu bạn đặt một chiếc gương lớn ngay tại khu vực này, thì chính bề mặt sáng bóng và khả năng phản chiếu của gương sẽ vô tình tạo ra tác dụng ngược, hất văng mọi cơ hội, tiền tài và những luồng khí tốt lành vừa chớm bước vào quay trở lại ra ngoài cửa.

Sự khuếch đại của gương trong không gian sinh hoạt chung còn dễ làm nhiễu loạn trường năng lượng, khiến các thành viên trong gia đình dễ cảm thấy bồn chồn, tâm lý bất an và hay xảy ra những xích mích nhỏ nhặt không đáng có. Do đó, dù có muốn ăn gian diện tích căn phòng đến đâu, bạn cũng tuyệt đối tránh việc lắp gương ở vị trí chủ đạo của phòng khách, đặc biệt là những chiếc gương chiếu thẳng ra cửa chính hay chiếu trực diện vào bộ ghế sofa nơi khách khứa và người nhà thường xuyên ngồi trò chuyện.

2. Thùng rác "tọa lạc" chềnh ễnh giữa nhà: Uế khí lấn át luồng sinh khí

Đã là nơi quây quần của cả gia đình vào mỗi buổi tối hay dịp cuối tuần, phòng khách chắc chắn không thể thiếu một chiếc thùng rác nhỏ để tiện vứt vỏ hoa quả, bao bì bánh kẹo hay những mẩu giấy vụn. Việc trang bị thùng rác là thói quen giữ gìn vệ sinh rất tốt, giúp chị em nội trợ đỡ vất vả hơn trong việc dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày.

Tuy nhiên, sai lầm tai hại mà rất nhiều gia đình mắc phải chính là đặt chiếc thùng rác này chềnh ễnh ngay giữa phòng, ngay cạnh bàn trà để ai cũng có thể "tiện tay" sử dụng. Bạn biết đấy, thùng rác dù có được bọc nilon cẩn thận hay được bạn chăm chỉ thay dọn thường xuyên đến mấy thì bản chất nó vẫn là nơi chứa đựng những thứ vứt đi, mang theo vô vàn uế khí và tạp khí của đời sống sinh hoạt. Đặt một vật mang năng lượng âm trệ như vậy ngay tại trung tâm "trái tim" của ngôi nhà sẽ vô tình tạo ra một luồng khí đen tối, từ từ lấn át đi sự tươi sáng và sinh khí vốn có của phòng khách. Những uế khí này khi liên tục phát tán ra xung quanh sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của các thành viên, đồng thời làm vận trình công danh, sự nghiệp của gia chủ bị chững lại, làm việc gì cũng thấy trục trặc, ngáng trở khó hiểu.

Tốt nhất, bạn nên chọn những chiếc thùng rác có nắp đậy kín đáo, thiết kế thanh lịch và đặt chúng lùi sâu vào những góc khuất tầm nhìn, có thể là gần hướng đi ra nhà bếp hoặc nép bên hông những chậu cây cảnh lớn, góc tường nơi ít người qua lại để chúng không phá vỡ đi bức tranh phong thủy toàn bích của gian phòng.

3. Tủ lạnh đặt sai chỗ: Kho báu gia đình bị dòm ngó, của nả khó lòng giữ kín

Với nhịp sống tất bật ngày nay, một chiếc tủ lạnh cỡ lớn chứa đầy ắp đồ ăn thức uống dường như đã trở thành tiêu chuẩn chung không thể thiếu của mọi tổ ấm. Nhiều gia đình hiện đại, đặc biệt là những căn hộ chung cư có thiết kế không gian mở, thường ưu ái dành hẳn một vị trí đẹp ngay trong phòng khách để đặt tủ lạnh, phần vì nhà bếp quá chật chội, phần vì muốn tiện tay với lấy lon nước mát lạnh hay đĩa trái cây gọt sẵn khi đang ngồi xem tivi trên sofa.

Đứng trên góc độ tiện nghi thì thói quen này vô cùng hợp lý, nhưng xét về mặt phong thủy, tủ lạnh lại được ví như "Tài khố" tức là kho báu chứa đựng thực lương, của cải, tượng trưng cho sự no ấm, đủ đầy của cả một đại gia đình. Nguyên tắc bất di bất dịch của việc giữ tiền từ ngàn xưa là "tài bất lộ bạch", nghĩa là của nả thì phải giấu kín, càng ít người dòm ngó thì vận tài mới càng vững bền. Khi bạn mang chiếc tủ lạnh trưng bày ngay giữa phòng khách - nơi có nhiều luồng người qua lại, khách khứa ra vào thường xuyên, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang tơ hơ phơi bày kho báu của nhà mình ra trước mắt bàn dân thiên hạ.

Cách bố trí hớ hênh này rất dễ dẫn đến hiện tượng tán tài tán lộc, tiền làm ra bao nhiêu cũng thi nhau đội nón ra đi, vợ chồng vất vả sớm hôm nhưng khó lòng tích lũy được một khoản dư dả phòng thân. Hơn nữa, tủ lạnh là thiết bị điện tử tỏa nhiệt lượng lớn và hoạt động liên tục ngày đêm, sự vận hành của nó sẽ tạo ra những từ trường làm nhiễu loạn sự tĩnh tại bình yên cần có của phòng khách. Vì vậy, vị trí đắc địa nhất để an tọa cho chiếc tủ lạnh vẫn luôn là không gian nhà bếp, nơi có thể giấu kín tài khố, giúp giữ lửa hạnh phúc và bảo vệ trọn vẹn mạch tài lộc cho gia đình bạn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: Phụ nữ Mới