Bên trong ngôi nhà 6 tầng 25 tỷ của Dương Ngọc Thái

Ngôi nhà 6 tầng là tổ ấm của Dương Ngọc Thái thiết kế rộng rãi, hiện đại nhưng vẫn giữ nét gần gũi, truyền thống.

Dương Ngọc Thái là một trong những giọng ca bolero được yêu thích với loạt hit như "Gọi đò", "Sầu tím thiệp hồng"...Nam ca sĩ hiện sống cùng vợ là ca sĩ Triệu Ái Vy và các con trong ngôi nhà phố 6 tầng tại TP HCM. Ảnh: FBNV

Ngôi nhà được cho là có giá khoảng 25 tỷ đồng, rộng gần 600 m2, nằm ngay mặt tiền đường lớn. Ảnh: FBNV

Toàn bộ thiết kế ngôi nhà do Dương Ngọc Thái tự lên ý tưởng. Phong cách nội thất được đánh giá sang trọng, hiện đại. Ảnh: FBNV

Khu bếp không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và ngăn nắp. Ảnh: FBNV

Tầng 5 là không gian thanh tịnh. Ảnh: FBNV

Các phòng ngủ trong nhà đều có màu sắc khác nhau. Ảnh: FBNV

Mọi không gian đều được bố cục rõ ràng, sạch sẽ. Ảnh: FBNV

Phòng dành cho con gái với gam màu hồng chủ đạo. Ảnh: FBNV

Trên sân thượng, nam ca sĩ trồng rau thủy canh sum suê. Ảnh: FBNV

Mặt tiền ngôi 6 tầng của Dương Ngọc Thái. Ảnh: Arttimes

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

