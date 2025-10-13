Bên trong ngôi nhà 6 tầng 25 tỷ của Dương Ngọc Thái

Dương Ngọc Thái là một trong những giọng ca bolero được yêu thích với loạt hit như "Gọi đò", "Sầu tím thiệp hồng"...Nam ca sĩ hiện sống cùng vợ là ca sĩ Triệu Ái Vy và các con trong ngôi nhà phố 6 tầng tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà được cho là có giá khoảng 25 tỷ đồng, rộng gần 600 m2, nằm ngay mặt tiền đường lớn. Ảnh: FBNV
Toàn bộ thiết kế ngôi nhà do Dương Ngọc Thái tự lên ý tưởng. Phong cách nội thất được đánh giá sang trọng, hiện đại. Ảnh: FBNV
Khu bếp không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và ngăn nắp. Ảnh: FBNV
Tầng 5 là không gian thanh tịnh. Ảnh: FBNV
Các phòng ngủ trong nhà đều có màu sắc khác nhau. Ảnh: FBNV
Mọi không gian đều được bố cục rõ ràng, sạch sẽ. Ảnh: FBNV
Phòng dành cho con gái với gam màu hồng chủ đạo. Ảnh: FBNV
Trên sân thượng, nam ca sĩ trồng rau thủy canh sum suê. Ảnh: FBNV
Mặt tiền ngôi 6 tầng của Dương Ngọc Thái. Ảnh: Arttimes
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn