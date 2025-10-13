Bên trong ngôi nhà 6 tầng 25 tỷ của Dương Ngọc Thái

Dương Ngọc Thái là một trong những giọng ca bolero được yêu thích với loạt hit như "Gọi đò", "Sầu tím thiệp hồng"...Nam ca sĩ hiện sống cùng vợ là ca sĩ Triệu Ái Vy và các con trong ngôi nhà phố 6 tầng tại TP HCM. Ảnh: FBNV