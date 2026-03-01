Tổng thống Iran lần đầu lên tiếng, Israel tập kích sâu vào thủ đô Tehran

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố hành động hạ sát Đại giáo chủ Ali Khamenei chính là lời tuyên chiến chống người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tổng thống Pezeshkian khẳng định, báo thù cho cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei không chỉ là quyền, mà còn là bổn phận của Nhà nước Hồi giáo Iran. Theo đó, Iran có quyền và nghĩa vụ chính đáng để trừng phạt những kẻ gây tội ác với Lãnh tụ tối cao.

Ông Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran, tử vong trong đòn không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel, vào thủ đô Tehran sáng ngày 28/2.

Tổng thống Iran Pezeshkian. Ảnh: Peace diplomacy.

Trong khu vực, chính phủ Iraq cùng ngày tuyên bố để tang Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei 3 ngày. Đến thời điểm này, Iraq là quốc gia duy nhất tại khu vực đưa ra phản ứng đồng cảm với Iran về cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Trong một phản ứng đáng chú ý khác, Cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE, ông Anwar Gargash ngày 1/3 kêu gọi Iran chấm dứt tấn công nhằm vào các quốc gia láng giềng. Ông Gargash khẳng định các quốc gia Vùng Vịnh không phải kẻ thù của Iran. Theo ông, việc gây hấn với láng giềng là tính toán sai lầm và sẽ chỉ càng khiến Iran bị cô lập hơn mà thôi.

Thông báo vừa công bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Không quân nước này đã tiến hành đợt tập kích mở rộng, bao gồm các cuộc oanh tạc vào sâu bên trong thủ đô Tehran của Iran, nhắm mục tiêu là chế độ cầm quyền tại Iran. IDF khẳng định, các cuộc tập kích một ngày trước đó chủ yếu nhằm tạo ưu thế vượt trội về không quân, dọn đường cho việc tiến đánh vào Tehran.

Nhiều nguồn tin khu vực xác nhận những cột khói lớn được nhìn thấy bốc lên từ nhiều vị trí khác nhau ở nội đô Tehran. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về thương vong và thiệt hại trong các đòn tập kích mới nhất của Israel vào Tehran.

Ở chiều ngược lại, IDF thông báo Iran đã phóng thêm loạt tên lửa đạn đạo mới về phía lãnh thổ Israel. Cuộc tập kích khiến còi báo động vang lên tại Tel Aviv và nhiều khu vực rộng lớn trên khắp Israel. Hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn thành công và bắn hạ nhiều tên lửa của Iran. Hiện chưa có báo cáo về thương vong sau đòn tập kích.

Cùng lúc, nhiều nguồn tin khu vực cho biết, Iran dường như tiếp tục tấn công vào các quốc gia Vùng Vịnh. Theo đó, nhiều tiếng tiếng nổ lớn được ghi nhận phát ra từ thành phố Dubai ở UAE và thủ đô Doha của Qatar. Đặc biệt, các nguồn tin khẳng định Iran đã lần đầu tấn công vào Oman, quốc gia duy nhất tại khu vực Vùng Vịnh không phải hứng đòn tập kích từ Iran trong ngày 28/2. Mục tiêu bị tấn công là cảng thương mại Duqm. Thương cảng này bị tấn công bởi hai máy bay không người lái, khiến một người nước ngoài bị thương.

Ngoài ra, Iran còn bị cáo buộc đã tập kích tàu chở dầu Skylight mang cờ quần đảo Palau, tại vị trí cách cảng Musandam của Oman chưa đến 10km. Cuộc tấn công khiến 4 người trên tàu bị thương và toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 20 người phải sơ tán khỏi tàu.

Giới chức Iran chưa xác nhận các cuộc tấn công mới nhất tại các quốc gia khu vực. Tuy nhiên, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó tuyên bố sẽ mở chiến dịch trả đũa tàn khốc nhất lịch sử để báo thù cho cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: Báo VOV