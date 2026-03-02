Ấn Độ: Nổ nhà máy sản xuất đạn dược, 17 người chết

Vụ hỏa hoạn tại bang Maharashtra (Ấn Độ) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 người - Ảnh: NDTV

Báo Times of India đưa tin, ngày 1-3, ít nhất 17 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương nặng trong một vụ nổ tại nhà máy sản xuất thuốc nổ ở làng Raulgaon thuộc huyện Kalmeshwar, bang Maharashtra (Ấn Độ).

Vụ nổ xảy ra lúc 6h45 sáng (giờ địa phương) tại khu vực ép cáp của nhà máy Nonal. Khoảng 35 công nhân cùng 2 người quản lý đã có mặt tại nhà máy vào thời điểm xảy ra sự cố.

Nhà máy Nonal chuyên sản xuất các loại thuốc nổ công nghiệp bao gồm các vật liệu sử dụng trong khai thác mỏ và xây dựng, như kíp nổ và hộp đạn thuốc nổ.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và xe cứu thương địa phương huyện Kalmeshwar đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành hoạt động cứu hộ.

Giới chức huyện Kalmeshwar đã nhanh chóng đến hiện trường để giám sát công tác cứu trợ. Thanh tra cảnh sát Sandip Patil cho biết: “Con số chính xác những người bị thương vẫn chưa được xác nhận. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn”.

Theo ông Harssh A Poddar, chỉ huy đội cảnh sát địa phương, một cuộc điều tra kỹ thuật đã được tiến hành dưới sự chỉ đạo của các quan chức cấp cao.

Vào năm 2025, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà máy gần đó. Các sự cố liên tục làm dấy lên những lo ngại về quy trình an toàn trong các khu công nghiệp.

Giới chức địa phương đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ việc, trong khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn giữa làn khói dày đặc.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn