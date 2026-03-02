Nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An bị "bắt" làm vợ sẽ đi học trở lại

Cũng theo ông Nguyễn Tân Phương, trước đó 2 học sinh lớp 8 của Trường PTDTBT THCS Na Loi là L.H.A (lớp 8A) và L.H.D (lớp 8B), cùng trú tại bản Nọong Hán, xã Na Loi, bị 2 nam thanh niên xã Mường Lống (Nghệ An) tổ chức “bắt” về làm vợ trong đêm. 2 nam thanh niên này không phải là học sinh.

Ông Phương cho biết thêm, trong quá trình học tập tại trường, 2 nữ sinh đều ngoan, không có biểu hiện gì. Riêng L.H.A có hoàn cảnh bố mẹ ly hôn nhau, sau đó mẹ đi lấy chồng, L.H.A phải sống với ông bà ngoại ở bản Hồi Viêng, cách trường học khoảng 8km. Trước thời điểm bị “bắt” làm vợ, L.H.A đang là lớp trưởng lớp 8A.

Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, 2 nữ sinh vẫn trở lại trường học tập bình thường. Tối đầu tiên của ngày học sau Tết, L.H.A vẫn có mặt tại lớp học đến hết giờ, còn L.H.D vẫn tham gia tập văn nghệ cùng các bạn, nhưng sau đó cả 2 nữ sinh đều không còn có mặt tại trường.

Tiến hành xác minh sự việc, ông Nguyễn Tân Phương cho biết, 2 nữ sinh bị “bắt” về làm vợ theo tập tục “bắt vợ” lâu nay ở địa phương. Việc “bắt vợ” được tổ chức vào ban đêm, trong giờ nghỉ ngơi của học sinh nên phía nhà trường không thể kịp thời ngăn chặn.

Sau khi bị “bắt”, 2 nữ sinh tiếp tục được gia đình thực hiện các nghi thức theo phong tục địa phương. Riêng nữ sinh L.H.D sau khi bị “bắt” làm vợ đã được gia đình tổ chức đám cưới.

“Sau nhiều nỗ lực vận động từ phía nhà trường, dự kiến đến sáng thứ 3 (3/3), L.H.D sẽ trở lại trường tiếp tục học tập”, ông Nguyễn Tân Phương thông tin.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết đã yêu cầu Trường PTDTBT THCS Na Loi báo cáo cụ thể để có hướng chỉ đạo.

Ông Hoàn nhấn mạnh, dù tình trạng tảo hôn gắn với tục "bắt vợ" vẫn còn tồn tại cá biệt ở vùng núi phía Tây, ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh, nhưng nhờ công tác tuyên truyền tích cực giữa ngành giáo dục và chính quyền địa phương, hiện tượng này đã giảm thiểu đáng kể.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV