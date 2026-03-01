Trọn vẹn về villa trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành: Bối cảnh xa hoa nhưng cũng đầy ám ảnh

Sức hút từ phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành là điều không thể phủ nhận. Không chỉ dàn diễn viên mà nhiều thông tin khác xuất hiện trong phim cũng được chú ý, chẳng hạn như một trong những điểm quay chính - villa của “phú bà” Hải Lan (Văn Mai Hương).

"Phú bà" Hải Lan (Nguồn: Thỏ Ơi!!)

Hải Lan và hội bạn thân (Nguồn: @quynhanhshyn)

Trong phim, khoảnh khắc tường kính của căn villa bị Trần Kim (Trấn Thành) đập nát càng khiến cư dân mạng bàn tán. Có người nhận xét căn villa này giống nhà của TikToker Nhà Đỗ Gạo (Hà Nội), có người lại dự đoán đây chắc chắn là nhà riêng thì Trấn Thành mới mạnh tay như vậy.

Được biết đây là một villa ở khu vực TP.HCM, được Trấn Thành thuê làm địa điểm quay phim.

Villa có thiết kế hiện đại, hai tầng rộng rãi, tông trắng chủ đạo. Mặt tiền phủ kính lớn, mở trọn tầm nhìn ra khu hồ bơi dài xanh ngắt nằm ngay trung tâm sân. Bao quanh là sàn gỗ ngoài trời màu nâu ấm, điểm xuyết bàn ghế sắt nhỏ gọn để thư giãn. Dây leo rủ xuống từ ban công tầng hai tạo cảm giác mềm mại, cân bằng với kiến trúc vuông vức.

Tất cả đều khiến bộ phim khắc hoạ được cuộc sống xa hoa của phú bà Hải Lan song cũng khiến khán giả rợn người ở những tiết cuối phim.

Phía ngoài villa (Ảnh: Ben Villa)

Bước vào bên trong, không gian villa tiếp tục gây ấn tượng với phòng khách sàn đá tạo cảm giác rộng và mát. Trần cao, đèn chùm ánh vàng rực rỡ kết hợp cùng tường kính bao quanh để ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp căn nhà. Bộ sofa da tông kem - đen đi kèm bàn trà bóng loáng, tất cả đều toát lên sự xa xỉ.

Một góc khác của phòng khách là bàn bida cỡ lớn - chi tiết vừa để giải trí vừa thể hiện tận hưởng cuộc sống - điều gắn liền với hình ảnh “phú bà” Hải Lan trên màn ảnh. Phía sau là khu bếp và quầy bar thiết kế mở, kết nối liền mạch với không gian sinh hoạt chung. Tông màu chủ đạo xoay quanh trắng - đen - vàng kim.

Phòng khách (Ảnh: Ben Villa)

Trấn Thành cũng từng chia sẻ nhiều về bối cảnh này với truyền thông. Anh cho biết mình chọn bối cảnh đó vì nó đáp ứng được nhiều nhu cầu, cho thấy được sự bề thế của gia đình nhân vật, phù hợp với cách mà anh dàn dựng câu chuyện.

“Cái thứ 2 là người chủ nhà đó cũng rất thương mình, cho mình toàn quyền quyết định nên mình cảm thấy rất may mắn khi tìm được một địa điểm quay phim rất tốt. Trong phim lúc đập kính thì nói thiệt với mọi người là mình đập kính nhà ảnh thật. Mình xin ảnh: ‘Cho tui đập kiếng nhà anh nha. Rồi tui đền lại cho anh nha’ thì anh cũng: ‘Ờ. Oke’. Tui cũng chưa thấy người chủ nhà nào chịu chơi như vậy” - Trấn Thành nói.

Về tin đồn căn villa là nhà Trấn Thành, nam nghệ sĩ phủ nhận, anh cho biết mình ước gì được như tin đồn.

Trấn Thành phủ nhận thông tin mình là chủ nhân của villa trong phim (Ảnh: Trấn Thành)

Một số hình ảnh khác trong villa phim Thỏ Ơi!!:

Khu vực sinh hoạt chung

Phòng ngủ

Phòng giải trí

Bồn tắm

Hành lang siêu rộng

