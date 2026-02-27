Thời gian:
Chiêm ngưỡng ngôi nhà 3 tầng tĩnh lặng giữa lòng thành phố

Không chỉ là nơi ở, ngôi nhà còn có khả năng nuôi dưỡng cảm xúc, không phô trương, không cầu kỳ, đầy sâu lắng và nhân văn.

Ẩn mình trong con ngõ nhỏ nơi sườn đồi, trên một khu đất có diện tích 400m2 tại Hạ Long (Quảng Ninh), "Ba House” là ngôi nhà 3 tầng được thiết kế dành riêng cho gia đình 3 thế hệ. Ảnh: Trieu Chien

Bước qua cánh cổng là một không gian rộng mở, khoáng đãng, với khoảng sân đa chức năng, được bao bọc bởi hệ tường rọ đá kết hợp với những mảng xanh dịu và hồ nước trong veo. Ảnh: Trieu Chien

Kiến trúc sư chọn kết cấu trần và cột bằng gỗ nhằm mang lại cảm giác mộc mạc, ấm cúng. Ảnh: Trieu Chien

Mặt tiền tầng hai với hệ cửa chớp tre và lan can thép đơn giản. Lớp tường rọ đá và cổng đen mang lại cảm giác vững chãi. Ảnh: Trieu Chien

Khoảng sân lát gạch xám và mảng hiên gỗ trải dài tạo nên không gian đệm thư giãn trước khi bước vào nhà. Ảnh: Trieu Chien

Các cột tròn bê tông nâng đỡ khối nhà, giúp tổng thể nhẹ nhàng và thông thoáng. Ảnh: Trieu Chien

Không gian sinh hoạt chung trên tầng 2 mở rộng ra ban công lớn, đón nắng và gió. Ảnh: Trieu Chien

Phòng khách và bếp là khối không gian rộng mở không vách ngăn. Ảnh: Trieu Chien

Từ hiên gỗ, gia chủ có thể ngắm trọn cảnh thành phố. Ảnh: Trieu Chien

Phòng ngủ chính mở ra khung cảnh xanh mát. Ảnh: Trieu Chien

Phòng ngủ trẻ em. Ảnh: Trieu Chien

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

