Chiêm ngưỡng ngôi nhà 3 tầng tĩnh lặng giữa lòng thành phố

Ẩn mình trong con ngõ nhỏ nơi sườn đồi, trên một khu đất có diện tích 400m2 tại Hạ Long (Quảng Ninh), "Ba House” là ngôi nhà 3 tầng được thiết kế dành riêng cho gia đình 3 thế hệ. Ảnh: Trieu Chien