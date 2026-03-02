Doãn Ngọc Tân mong FIFA sớm gỡ án cho Thanh Hóa

Doãn Ngọc Tân mong Thanh Hóa sớm thoát án FIFA - Ảnh: ĐATH

Tối 1-3 trên sân Lạch Tray, Doãn Ngọc Tân cùng CLB Thanh Hóa có trận hòa 3-3 giàu cảm xúc trước chủ nhà Hải Phòng. Bị dẫn 3-1 nhưng đội khách vùng lên gỡ lại 3-3 ở vòng đấu thứ 14.

Sau trận đấu, tiền vệ Doãn Ngọc Tân cho biết: "Mấy trận đấu gần đây rất khó khăn với CLB Thanh Hóa. FIFA chưa gỡ lệnh cấm nhưng anh em vẫn cùng nhau không bỏ cuộc.

Mấy trận vừa qua tôi bị sốt nên không thể thi đấu. Tuy nhiên tôi vẫn ngồi ở cabin để cổ động và động viên anh em. Trận thua Công An Hà Nội, anh em thi đấu vậy là rất tốt rồi.

Còn trận này thì lúc thua 1-3 trước Hải Phòng, anh em nói nhau 'không được bỏ cuộc, có đến chết cũng không được bỏ cuộc', nên đội gỡ được 2 bàn rất tuyệt vời".

"Tôi mong sau trận này, CLB Thanh Hóa sẽ đóng đủ án phạt để FIFA gỡ lệnh cấm để đăng ký thêm người và cùng nhau chiến đấu tiếp", Doãn Ngọc Tân bày tỏ.

Ở trận đấu này, CLB Thanh Hóa đăng ký 18 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Họ chào đón sự trở lại của Rimario, người kiến tạo 1 bàn và ghi 1 bàn vào lưới CLB Hải Phòng.

Thanh Hóa cũng vắng Odilzhon Abdurakhmanov vì 3 thẻ vàng. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng dự bị để cho phương án đá tiền đạo. Tuy nhiên, HLV Mai Xuân Hợp không cần sử dụng.

Những tín hiệu lạc quan đã đến với CLB Thanh Hóa. Họ có tiền trả lương nên Rimario mới chịu thi đấu dù vẫn tập bình thường. Đội bóng đang chờ FIFA xóa 4 án cấm đăng ký mới.

CLB Thanh Hóa đang có 13 điểm sau 14 vòng đấu. Họ chỉ hơn đội cuối bảng 3 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Ở vòng 15, Thanh Hóa sẽ tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 6-3.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: tuoitre.vn