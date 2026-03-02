Phát hiện b.o.m 350 kg còn nguyên kíp n.ổ khi đào móng xây nhà ở Nghệ An

Ngày 1/3, Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn tiến hành nổ tiêu hủy thành công một quả bom nặng khoảng 350 kg còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, ngày 23/2, trong quá trình đào móng xây nhà, ông Vũ Trọng Cương (trú thôn 12 Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Sơn) phát hiện một vật thể kim loại hình trụ nằm sâu khoảng 1,5 m dưới lòng đất, nghi là bom. Khu vực phát hiện nằm gần nhiều hộ dân đang sinh sống.

Quả bom nặng 350 kg còn nguyên kíp nổ nằm sâu dưới mặt đất khoảng 1,5 m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn đã cử lực lượng đến kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom phá loại MK-82, đường kính khoảng 20 cm, dài 155 cm, nặng khoảng 350 kg và còn nguyên kíp nổ. Đây là loại bom có sức công phá lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực, tổ chức canh gác 24/24 giờ, không cho người và gia súc tiếp cận.

Sau đó, Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với địa phương di chuyển quả bom đến khu vực thôn 5 Ngọc Sơn (xã Quỳnh Sơn) để tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

