Ít nhất 15 người thiệt mạng trong các vụ tấn công tại miền Trung Nigeria

Cảnh tàn phá sau vụ tấn công của các nhóm vũ trang tại khu vực Woro và Nuku thuộc bang Kwara, Nigeria ngày 5/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 1/3 thông báo trên mạng xã hội X rằng các vụ tấn công xảy ra ngày 28/2 tại các làng Tashan Maje, Saduro và Runtuwa, thuộc khu vực Borgu, bang Niger. Tổ chức này cho biết các tay súng di chuyển bằng hàng chục xe máy, nổ súng và cướp phá các cửa hàng trong làng. Theo tổ chức này, đây là một “vụ tấn công kinh hoàng”, cho thấy người dân địa phương đang phải sống trong tình trạng bất an kéo dài. Hiện chưa có thông tin chi tiết về danh tính các đối tượng thực hiện vụ tấn công.

Miền Bắc Nigeria thời gian qua đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp, với sự hiện diện của các nhóm phiến quân Hồi giáo ở khu vực Đông Bắc và các băng nhóm vũ trang chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc tại khu vực Tây Bắc và miền Trung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính quyền Nigeria không bảo vệ cộng đồng Cơ đốc giáo ở nước này trước các hành vi bạo lực. Tuy nhiên, chính quyền Nigeria đã bác bỏ cáo buộc trên, trong khi nhiều nhà phân tích nhận định tình hình an ninh tại đây phức tạp hơn và các nạn nhân thường bị tấn công bất kể theo tôn giáo nào.

Tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các tay súng liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Tây Bắc Nigeria. Tháng trước, giới chức Nigeria cho biết Mỹ sẽ cử binh sĩ tới hỗ trợ huấn luyện quân đội nước này trong cuộc chiến chống bạo lực cực đoan.

Quân đội Nigeria ngày 28/2 cho biết đã đạt được “những thành công mang tính quyết định” trong 24 giờ trước đó. Theo tuyên bố của quân đội nước này, 20 nghi phạm đã bị bắt giữ, đồng thời quân đội thu giữ được một lượng lớn vũ khí, đạn dược, vật tư hậu cần, dầu thô bị đánh cắp, ma túy trái phép và gia súc bị chiếm đoạt trong chiến dịch được mô tả là nhằm làm suy yếu các mạng lưới khủng bố và băng nhóm tội phạm trên toàn đất nước đông dân nhất châu Phi này.

