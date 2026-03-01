Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Xã hội

Đi câu cá, 2 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Thấy 2 đôi dép và dụng cụ câu cá để trên bờ, nghi có chuyện chẳng lành, người dân xuống hồ nước tìm thì phát hiện 2 học sinh đã chết đuối

Chiều 1-3, một lãnh đạo Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, tại hồ chứa nước ở Buôn Ye, xã Ea Knuếc, người dân phát hiện 2 đôi dép và một số dụng cụ câu cá trên bờ nhưng không thấy người.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân xuống hồ mò tìm thì phát hiện 2 em nhỏ bị đuối nước.

Hai nạn nhân chết đuối là Y.S.R.N. (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Y Jút) và Y.M.K.N. (học sinh lớp 2 cùng trường).

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Trường Tiểu học Y Jút và các giáo viên đã có mặt để động viên, quyên góp hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: 2 học sinh tiểu học ,Đi câu cá ,chết đuối thương tâm

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP