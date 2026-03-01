Nghệ An thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt 5.578 tỷ đồng

Trong tổng thu ngân sách, thu nội địa ước đạt 5.009 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán và tăng 8,6% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 482 tỷ đồng, bằng 26,1% dự toán, tăng mạnh 150,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về sản xuất, tháng 2 ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, bảo đảm đúng khung thời vụ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; nhiều doanh nghiệp tổ chức sản xuất xuyên Tết nhằm bảo đảm tiến độ đơn hàng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 ước tăng 11,42% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng đầu năm tăng 16,29%. Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải cơ bản ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp đầu năm.

Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật khi trong 2 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp mới 10 dự án và điều chỉnh 26 lượt dự án. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt hơn 64.341 tỷ đồng, gấp hơn 16 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, bảo đảm người dân đón Tết an toàn, vui tươi. Cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh; hoạt động đối ngoại triển khai tích cực, góp phần nâng cao vị thế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Võ Trọng Hải, nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là giữ vững mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,5% đến 11,5%. Các cấp, ngành cần khẩn trương rà soát nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai ngay từ đầu năm.

Năm tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng được giao chủ động kiểm tra, đánh giá sát tình hình thực hiện trong quý I, bám sát kịch bản tăng trưởng từ 7,94% đến 8,85% đã đề ra. Sở Tài chính phối hợp với cơ quan thống kê và các đơn vị liên quan tính toán kỹ khả năng hoàn thành mục tiêu, kịp thời tham mưu giải pháp điều chỉnh khi cần thiết.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quyết liệt thực hiện chỉ tiêu 23.340 tỷ đồng theo Nghị quyết HĐND tỉnh; đồng thời triển khai Chỉ thị 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với mục tiêu phấn đấu đạt trên 32.000 tỷ đồng và nỗ lực chạm mốc 35.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực đầu tư phát triển, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khởi công và hoàn thành các dự án. Sở Tài chính được giao định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ từng dự án; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tại hiện trường nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

