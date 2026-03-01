Xuân Son lên tiếng, CLB Nam Định ngược dòng cảm xúc trước Ninh Bình

Xuân Son khai hoả sau chuỗi trận tịt ngòi tại V.League. Ảnh: Nam Định FC.

Tối 1/3, sân Thiên Trường chứng kiến một trong những màn ngược dòng giàu cảm xúc nhất vòng 14 V.League 1 khi Nam Định đánh bại Ninh Bình 3-2 trong thế bị dẫn trước hai bàn.

Trước trận đấu này, áp lực đè nặng lên đội bóng thành Nam. Xuân Son trải qua chuỗi trận “tịt ngòi” tại V.League, còn Nam Định liên tục đánh rơi điểm số. Quyết định đưa HLV Vũ Hồng Việt trở lại thay cho ông Mauro Jeronimo được xem là nước cờ mạo hiểm, nhưng hiệu ứng tích cực đến gần như ngay lập tức.

Nam Định nhập cuộc không tốt. Họ để Ninh Bình khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ và sớm phải trả giá. Chỉ trong 32 phút đầu tiên, đội khách đã hai lần đưa bóng vào lưới chủ nhà. Nguyễn Hoàng Đức, tuyển thủ quốc gia, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, khiến khán đài Thiên Trường lặng đi.

Thế trận khi đó nghiêng hẳn về Ninh Bình. Nam Định thiếu kết nối ở tuyến giữa và gặp khó trong việc đưa bóng tới vị trí của Xuân Son. Kịch bản một trận đấu thất vọng nữa dường như đang hiện ra.

Xuân Son ghi bàn quan trọng cho CLB Nam Định trước Ninh Bình. Ảnh: Nam Định FC.

Tuy nhiên, hiệp 2 là câu chuyện hoàn toàn khác. Nam Định đẩy cao tốc độ, gia tăng sức ép và thi đấu quyết liệt hơn trong từng pha tranh chấp. Sự thay đổi về tinh thần lẫn cách tiếp cận trận đấu giúp họ dần lấy lại thế trận.

Bước ngoặt đến khi Xuân Son lên tiếng. Tiền đạo này tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa 2-2, giải tỏa áp lực sau chuỗi trận im tiếng. Bàn thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn khơi lại sự tự tin cho toàn đội.

Từ thế bị dẫn sâu, Nam Định hoàn tất màn lội ngược dòng trong sự bùng nổ của khán giả nhà. Ba điểm giành được không đơn thuần là chiến thắng. Đó là lời khẳng định cho tinh thần chiến đấu và là tín hiệu cho thấy đội bóng thành Nam vẫn đủ sức cạnh tranh ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Xuân Son tìm lại cảm giác ghi bàn. HLV Vũ Hồng Việt có khởi đầu thuận lợi trong ngày trở lại. Và sau vòng 14, Nam Định gửi đi thông điệp rõ ràng: họ chưa sẵn sàng buông xuôi.

