Những loại cây dễ chăm sóc, hút ẩm, giảm mùi trong nhà mùa nồm

Trong những ngày nồm, độ ẩm không khí có thể vượt ngưỡng 90%, hơi nước dễ ngưng tụ trên sàn gạch, tường và đồ nội thất, gây mùi ẩm mốc khó chịu.

Theo các chuyên gia môi trường sống, cây xanh không thể thay thế hoàn toàn máy hút ẩm, nhưng việc đặt khoảng 4–6 chậu cây trong căn hộ diện tích 60–80 m² có thể giúp tăng bề mặt trao đổi khí, hỗ trợ giảm mùi và cải thiện cảm nhận không gian.

Dưới đây một số loại cây vừa dễ chăm sóc, vừa hỗ trợ hút ẩm và giảm mùi hiệu quả.

Lưỡi hổ – “máy lọc không khí” tự nhiên

Lưỡi hổ là loại cây quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà. Lá cây dày, chứa mô mọng nước giúp điều tiết độ ẩm thông qua quá trình thoát hơi chậm.

Ảnh: Internet

Trong điều kiện không khí ẩm cao, cây có thể hấp thụ một phần hơi nước qua lá và rễ, đồng thời vẫn duy trì trao đổi khí vào ban đêm, góp phần giảm cảm giác bí bách trong phòng nhỏ.

Dương xỉ – phù hợp không gian ẩm

Dương xỉ thuộc nhóm cây ưa ẩm nên sinh trưởng ổn định trong thời tiết nồm kéo dài. Tán lá xếp nhiều lớp tạo diện tích tiếp xúc lớn với không khí, giúp hấp thụ hơi nước và hạn chế mùi mốc phát sinh từ tường hoặc rèm vải.

Ảnh: Wiki

Cây phát huy hiệu quả tốt khi đặt tại phòng khách, khu vực gần giếng trời hoặc nơi có ánh sáng nhẹ và lưu thông gió. Tuy nhiên, cần tránh để nước đọng dưới đĩa lót chậu vì có thể khiến độ ẩm tăng ngược trở lại.

Lan ý – cải thiện cảm giác không khí trong phòng kín

Lan ý có tán lá lớn, bề mặt lá nhẵn giúp tăng hiệu quả trao đổi ẩm với môi trường. Loại cây này đặc biệt phù hợp với phòng ngủ hoặc phòng làm việc diện tích nhỏ, nơi thường thiếu thông gió.

Ảnh: Internet

Chỉ cần một chậu lan ý đặt ở góc phòng 10–15 m², không khí trở nên dễ chịu hơn sau vài ngày. Trong mùa nồm, nên tưới khi lớp đất bề mặt khô khoảng 2–3 cm và lau bụi lá định kỳ để cây hoạt động hiệu quả.

Trầu bà – dễ sống, giảm mùi hiệu quả

Trầu bà là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng sinh trưởng tốt trong môi trường thiếu sáng và độ ẩm cao. Cây có thể hấp thụ một số hợp chất hữu cơ bay hơi, giúp giảm mùi từ đồ gỗ công nghiệp, tủ bếp hoặc khu vực để giày dép.

Ảnh: Internet

Loại cây này có thể trồng đất hoặc thủy sinh. Nếu trồng thủy sinh, cần thay nước mỗi 5–7 ngày để tránh nước tù gây mùi khó chịu.

Ngũ gia bì – bền bỉ trong thời tiết thất thường

Ngũ gia bì chịu ẩm tốt, ít rụng lá khi thời tiết thay đổi đột ngột. Lá dày và hệ rễ khỏe giúp cây duy trì quá trình trao đổi khí ổn định ngay cả khi độ ẩm kéo dài nhiều ngày.

Ảnh: Sfarm

Cây phù hợp đặt tại phòng khách, khu sinh hoạt chung hoặc gần cửa sổ ít nắng. Trong mùa nồm, chỉ cần tưới 1–2 lần mỗi tuần tùy độ khô của đất và tránh đặt cây sát khu vực bồn rửa hoặc nguồn nước.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn