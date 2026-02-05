Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn một số nội dung theo thẩm quyền

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến việc triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát một số nhiệm vụ trọng tâm: Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng, tập trung các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải trình bày dự thảo Chỉ thị

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trình bày dự thảo Chỉ thị

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiệm vụ giữa các cấp, phát huy hiệu lực, hiệu quả; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo các giải pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Góp ý nội dung các dự thảo Chỉ thị, dự thảo Kết luận, các đại biểu đều nhấn mạnh các nội dung dự thảo được xem xét tại phiên họp đều có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Các đại biểu đã góp ý cụ thể về sự cần thiết ban hành Chỉ thị, Kết luận; hình thức, thể thức các dự thảo Chỉ thị, dự thảo Kết luận; nội dung cụ thể được trình bày trong các dự thảo Chỉ thị, dự thảo Kết luận. Theo đó, đề nghị cần ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai các quy hoạch về giải phóng mặt bằng; gắn với việc vận động nhân dân hiến đất xây dựng Nông thôn mới với vinh doanh, tôn vinh để tuyên tuyền sâu rộng. Tiếp tục xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI)…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phát biểu góp ý dự thảo các văn bản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị cần xây dựng quỹ ngân sách để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới để không phát sinh nợ đọng xây dựng trong tương lai. Điều chỉnh, bố trí cán bộ có năng lực đối với các phòng ban tại các xã đang thiếu cán bộ; bên cạnh điều động biệt phái thì cần thực hiện bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại chỗ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị thực hiện quy hoạch các khu tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Hiện UBND tỉnh đang thực hiện rà soát, phân nhóm nợ đọng xây dựng cơ bản để tập trung xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thống nhất việc ban hành các văn bản này rất cần thiết; các dự thảo đã bám sát yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nội dung văn bản cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến để hoàn thiện các dự thảo. Riêng đối với Dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chuyển thành Chỉ thị để tăng cường hiệu lực của văn bản.

Bí thư Tỉnh ủy đã góp ý cụ thể đối với các văn bản. Đối với dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng, tập trung các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn bản cần làm gọn, cô đọng súc tích hơn nữa. Cần xây dựng cơ chế hỗ trợ, động viên đối với các địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện hiến đất trong giải phóng mặt bằng.

Dự thảo Chỉ thị cần nhấn mạnh các giải pháp như công khai quy hoạch cắm mốc thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện quy hoạch các khu tái định cư phải đi trước; nhấn mạnh trách nhiệm trong việc tổ chức cưỡng chế trong giải phóng mặt bằng…

Về dự thảo Chỉ thị tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo các giải pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung xây dựng, hoàn thiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Về chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026 quyết tâm đạt trên 32 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng tại các địa phương…

Nhấn mạnh, đây là những văn bản cấp bách, có ý nghĩa quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần cụ thể hóa thời gian hoàn thành các nhiệm vụ.

Cũng tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về các nội dung: Đề xuất phương án phân bổ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ còn lại để khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra trên địa bàn tỉnh; Báo cáo phương án tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn