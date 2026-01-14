Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, trưởng, phó phòng, ban của Trường Chính trị tỉnh; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các cơ quan báo chí của tỉnh; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam báo cáo, quán triệt nội dung Nghị quyết số 03-NQ/TU

Tại Hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo, quán triệt nội dung Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 17/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2026 – 2030; đồng thời báo cáo, quán triệt nội dung Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 11/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo, giai đoạn 2026 – 2030 và Kết luận 204-KL/TW, ngày 06/11/2025 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 03 NQ/TU hướng đến là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Nghệ An, phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, nghề nghiệp, phát huy cao nhất khả năng sáng tạo, có trách nhiệm công dân, yêu nước và hình thành nhân cách để đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng. Phấn đấu đến năm 2030, 100% trường học thực hiện bộ tiêu chí “Trường học hạnh phúc”; tối thiểu 70% trường học có không gian văn hóa, góc truyền thống, sân chơi giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh; xây dựng và duy trì hiệu quả tối thiểu 1 - 3 mô hình giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh mỗi năm; 100% cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng...

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc báo cáo, quán triệt nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU

Tiếp đó, Hội nghị được nghe đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo, quán triệt nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham những lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TU hướng đến là từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cục. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Để thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết đưa ra 07 nhiệm vụ, trong đó có 05 nhiệm vụ phòng, 02 nhiệm vụ chống, điều đó thể hiện quan điểm trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lấy phòng là chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ báo cáo, quán triệt nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU

Cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, quán triệt nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu của Nghị quyết số 05-NQ/TU là phát triển lâm nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật có sức cạnh tranh cao; quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp; bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng và Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An; huy động tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư cho phát triển lâm nghiệp, bảo đảm sự tham gia bình đẳng của các thành phần kinh tế; ưu tiên ứng dụng khoa học - công nghệ, đa dạng hóa dịch vụ môi trường rừng để tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phấn đấu đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt tối thiểu 8,0%/năm; giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt từ 400 - 500 triệu USD/năm. Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 58%; diện tích trồng rừng tối thiểu đạt 22.000 ha/năm, ưu tiên trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn. Phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu và cây đặc sản dưới tán rừng phấn đấu đạt 9.000 ha; cơ bản hoàn thành việc giao đất gắn với giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng theo đúng quy hoạch...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao sự nghiêm túc trong thái độ học tập, nghiên cứu của các đồng chí cán bộ, đảng viên ở hội trường trung tâm cũng như ở các điểm cầu trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã thông qua Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Với tinh thần rất khẩn trương, ngày 29/10/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó, xác định tập trung xây dựng và triển khai thực hiện 28 nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm mới trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đến thời điểm này, Tỉnh uỷ đã ban hành 03 Nghị quyết, 01 Chỉ thị được đề ra trong Chương trình hành động và tổ chức quán triệt vào chiều nay. Đây là bước cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với tiến độ nhanh, cho thấy sự thích ứng rất kịp thời của toàn Đảng bộ trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên đòi hỏi sự bứt tốc cao độ trong mọi hoạt động của hệ thống chính trị.

Để các nghị quyết, chỉ thị nhanh chóng phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ quán triệt sâu sắc nội dung các nghị quyết, chỉ thị. Đồng thời, nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện trong đảng bộ, địa phương, đơn vị mình, quá trình đó phải quan tâm, lưu ý các yếu tố đặc thù để có cách làm hiệu quả.

Đối với Nghị quyết về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác giáo dục thế hệ trẻ phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, lấy việc hình thành bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống, đạo đức và văn hóa làm nền tảng; xây dựng được một thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương.

Đối với Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các đồng chí được giao nhiệm vụ trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải nắm chắc quan điểm chỉ đạo đã nêu trong Nghị quyết để triển khai hiệu quả. Phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị; quá trình thực hiện phải gắn phòng chống tham nhũng, lãng phí với phòng chống tiêu cực, trong đó, lấy trọng tâm là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phải lấy phòng ngừa là cơ bản, lâu dài, lấy phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách.

Về Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030 và những năm tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thật hiệu quả và triển khai thực hiện phù hợp, mỗi tổ chức, cá nhân từ vị trí, vai trò của mình để xác định thái độ và hành vi phù hợp cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết.

Đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo và Kết luận số 204-KL/TW của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin hành trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phải chú trọng quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước...

Với tinh thần quyết liệt, thần tốc nhưng phải đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy mong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc và sớm triển khai nghiêm túc các nội dung đã được học tập, quán triệt, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bí thư Tỉnh ủy giao các Cơ quan Thường trực tham mưu triển khai Chỉ thị, Nghị quyết và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thường xuyên giám sát, kiểm tra việc tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn