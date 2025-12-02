Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào các dự thảo Đề án và Nghị quyết ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, gồm: Dự thảo Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản thuộc hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030; dự thảo Đề án Phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2026-2030.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo nội dung dự thảo các Đề án

Theo đó, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Nghệ An thuộc địa bàn 32 xã/phường với chiều dài 132 km; tổng diện tích toàn vùng là 321.000 ha, chiếm 19,4% tổng diện tích toàn tỉnh. Vùng hành lang này có đất đai màu mỡ, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp đa dạng, quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao, có tiềm năng hình thành và phát triển mạnh mẽ các vùng chuyên canh sản xuất, cây ăn quả, cây nguyên liệu chế biến và chăn nuôi tập trung quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh.

Mục tiêu của Đề án là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp các địa phương trong vùng phát triển nhanh, bền vững, có năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng; quy mô tập trung, hàng hóa nông, lâm sản lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm; gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với chế biến, bảo quản và phát triển du lịch sinh thái tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đối với dự thảo Đề án Phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định lựa chọn 09 cây trồng và 06 vật nuôi, đó là cây lúa, cây Sắn nguyên liệu, cây Mía nguyên liệu, rau củ quả, cây Chè công nghiệp, cây Cam, cây Dứa, cây dược liệu, cây gỗ nguyên liệu; bò thịt, bò sữa, lợn, gia cầm, tôm nuôi, cá nuôi, gia cầm.

Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030, việc ban hành Nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu mới của sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, đảm bảo phục vụ có hiệu quả mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. Nội dung cơ bản của Nghị quyết quy định 08 nhóm chính sách lớn gồm 20 chính sách cụ thể; quy định đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, nội dung và mức hỗ trợ. Theo đó, 08 chính sách lớn, gồm: Chính sách hỗ trợ phát triển trồng trọt; hỗ trợ phát triển chăn nuôi thú y; hỗ trợ phát triển lâm nghiệp; hỗ trợ phát triển thủy sản; hỗ trợ sản xuất muối; hỗ trợ máy móc, thiết bị; hỗ trợ phát triển nông thôn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị xác định rõ việc xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao hay khu nông nghiệp công nghệ cao để có giải pháp thực hiện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi một số nội dung liên quan đến xây dựng Đề án lĩnh vực nông nghiệp

Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc Dương Đình Chỉnh đề nghị xem xét việc xây dựng một số chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện các Đề án

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết phải ban hành và nội dung chủ yếu được đề cập trong các dự thảo Đề án, Nghị quyết, đồng thời đề nghị xem xét lại các nội dung về việc xác định từng vùng cây nguyên liệu, cây ăn quả... đã có quy hoạch hay thực hiện Đề án mới xây dựng quy hoạch; tính toán mục tiêu cụ thể về xây dựng trung tâm chế biến, bảo quản quy mô lớn; vùng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao... phù hợp. Bên cạnh đó, một số ý kiến lưu ý cần phải nghiên cứu và đề ra giải pháp xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định việc cần thiết ban hành 02 Đề án và Nghị quyết ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Cả 02 Đề án đã bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và chương trình hành động của Tỉnh ủy; đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đặc biệt là về mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của các Đề án, bổ sung cơ quan tổ chức thực hiện Đề án; đồng thời nghiên cứu bổ sung một số nhóm giải pháp khác trong Đề án Phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, việc đặt mục tiêu vừa xây dựng vùng, vừa kêu gọi nhà đầu tư thành lập khu nông nghiệp công nghệ cao là rất tốt; tuy vậy cần phải có giải pháp đi kèm về đầu tư, cơ chế chính sách, quản lý. Nhấn mạnh về vai trò của doanh nghiệp và việc hỗ trợ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây chính là điểm mấu chốt để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả thực hiện của các đề án. “Muốn phát triển và thực hiện được các đề án, phải có doanh nghiệp. Không có doanh nghiệp thì không thể nói đến sản xuất. Cần có một nhóm giải pháp để ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tham gia thực hiện đề án” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ quan điểm đã quyết tâm xây dựng đề án thì phải hỗ trợ hết mình cho nhà đầu tư, nhất là về thủ tục đầu tư để nhà đầu tư yên tâm và tránh tình trạng chạy xin giấy tờ lòng vòng giữa các Sở, ban, ngành, địa phương gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách cần xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao đổi về việc bố trí định mức chi cho các hoạt động của các cơ quan, địa phương trong năm 2026.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, gồm: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất phần ngân sách địa phương hưởng từ các dự án có thu tiền sử dụng đất để tạo nguồn vốn thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025 sang năm 2026 và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2026...

Trong phiên làm việc chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào chủ trương về ban hành các dự thảo Nghị quyết của HĐND: Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; chính sách hỗ trợ cho nghệ sĩ đạt thành tích cao giai đoạn 2026-2030...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn