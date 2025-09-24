Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 họp phiên thứ 4

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Chí Dũng, Hồ Đức Phớc; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 của tỉnh.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; lãnh đạo Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025.

Năm 2025, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương có tổng số 679 nhiệm vụ giao cho 56 cơ quan, đơn vị. Tính đến ngày 23/9/2025, có 270 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó có 180 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 382 nhiệm vụ đang thực hiện và 27 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/2025 (Phiên họp lần 3 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ) đến ngày 23/09/2025, các Bộ, ngành, địa phương được giao 73 nhiệm vụ, đã hoàn thành 50 nhiệm vụ và còn 23 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Về Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW (về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị) năm 2025 có tổng số 70 nhiệm vụ giao cho 56 Bộ, ngành, địa phương thực hiện. Tính đến ngày 23/9/2025, có 45 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó, có 27 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 23 nhiệm vụ đang thực hiện và 02 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn. Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/2025 (Phiên họp lần 3 của Ban Chỉ đạo) đến ngày 23/9/2025, các Bộ, ngành, địa phương được giao 12 nhiệm vụ, đã hoàn thành 10 nhiệm vụ (trong đó, có 08 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn) và còn 02 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Đối với việc thực hiện 16 tiêu chí của cấp xã, nhìn chung, kết quả theo dõi, đánh giá việc thực hiện 16 tiêu chí tại cấp xã của 34 địa phương đạt kết quả tích cực, tính đến hết ngày 23/9/2025, hầu hết các tiêu chí đều được hoàn thành với tỷ lệ cao,.

Về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, tính từ ngày 20/7/2025 đến ngày 23/9/2025, các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành 60 nhiệm vụ của năm 2025, có thể thấy một sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam. Các kết quả đạt được không chỉ mang tính nền tảng mà còn tạo ra tác động lan tỏa, đóng góp trực tiếp vào việc thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW và sự phát triển kinh tế - xã hội chung.

Chính phủ đang nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, từ việc tạo nguồn vốn, thu hút nhân tài, cho phép thử nghiệm cái mới, đến việc đo lường hiệu quả, nhằm kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực sự mạnh mẽ, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực chính cho sự phát triển đột phá của quốc gia.

Hạ tầng số có bước phát triển nhảy vọt, tốc độ Internet di động và cố định đều tăng hạng mạnh mẽ, lần lượt lọt vào top 18 và top 13 thế giới; hạ tầng trung tâm dữ liệu được củng cố với việc khánh thành Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 quy mô lớn và trung tâm dữ liệu hiện đại FPT Fornix; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển Chính phủ số ghi nhận 7,5 triệu hồ sơ và số tiền giao dịch lên đến 1,5 nghìn tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân bổ kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vẫn vướng mắc, không thể giải ngân và thực thi kịp thời…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận kết quả, sự cố gắng của các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ, đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội thời gian vừa qua.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện phương châm “Tăng tốc bứt phá – Chủ động, hiệu quả - Kịp thời, đồng bộ - Kết nối liên thông – Thông tin an toàn – Người dân hưởng thụ”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với những mục tiêu chưa hoàn thành thì phải hoàn thành, những mục tiêu đã hoàn thành thì phải hoàn thiện hơn. Phấn đấu thực hiện 80% thủ tục hành chính toàn trình trong năm 2025. Thực hiện đảm bảo vận hành thông suốt chính quyền Trung ương – tỉnh – xã.

Trong đó, cần tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương với tinh thần đúng – đủ - sạch – sống – thống nhất dùng chung từ Trung ương đến cơ sở. Hoàn thành thể chế thông thoáng, kiến tạo, phát triển phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Hoàn thiện hạ tầng thông suốt hiện đại dùng chung, đặc biệt là xã, phường, đặc khu.

Bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, nhất là các xã, phường; đẩy mạnh phong trào Bình dân học vụ số, các Tổ công nghệ số cộng đồng theo tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Đảm bảo an ninh an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu mọi lúc, mọi người. Hoàn thành công cụ đo lường theo dõi đánh giá các Bộ, ngành, địa phương…

