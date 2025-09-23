Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh triển khai nhiệm vụ thời gian tới

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 3404-QĐ/TU ngày 24/3/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh cuộc họp

Triển khai cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung ương giao

Trong Quý III năm 2025, tỉnh đã triển khai cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung ương giao. Tỉnh đã tiếp tục hoàn thiện bộ máy thực hiện (thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo; Tiểu Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tỉnh); các cơ quan đơn vị đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch để triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều chuyên đề, chuyên trang trên báo giấy, báo hình, báo điện tử. Công tác tập huấn, hướng dẫn cho cấp xã tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là phục vụ nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức cấp xã trong triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh báo cáo kết quả triển khai thời gian qua

Tỉnh đã hoàn thành giai đoạn 1 việc thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW với 130/130 xã hoàn thành 16/16, đạt 100% nhiệm vụ, được Trung tâm Chỉ huy Trung ương xác nhận trạng thái “XANH”, đứng thứ 4 toàn quốc.

Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từng bước được triển khai và đạt được những kết quả cụ thể, như: Ban hành và triển khai các kế hoạch của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua; phê duyệt Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xác định các chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2025, 2026 với một số nội dung gắn với yêu cầu của tỉnh; triển khai tích cực cho chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm thứ 9 (Techfest Open 2025); vận hành thử nghiệm IOC tỉnh Nghệ An trong tháng 9/2025…

Đến nay, tỉnh đã đạt và vượt 39/65 chỉ tiêu trong giai đoạn 2025 - 2045 (tương đương 60%). Riêng năm 2025, đạt và vượt 29/45 chỉ tiêu (đạt 64%); đồng thời hoàn thành 37/102 nhiệm vụ (đạt 36%) theo các Kế hoạch số 328, 348 và Chương trình công tác năm 2025, trong đó năm 2025 đã hoàn thành 35/82 nhiệm vụ (đạt 43%).

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và Mặt trận Tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng bước đầu với 07/43 nhiệm vụ trong năm 2025 được hoàn thành; 08/43 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 16/43 nhiệm vụ đang triển khai và 12/43 nhiệm vụ triển khai trong Quý IV.

Đối với phủ sóng mạng 4G, hiện trên địa bàn tỉnh đang duy trì phủ sóng 99,74% dân số. Tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, nắm tình hình lõm sóng thực tế tại địa phương để chỉ đạo doanh nghiệp mở rộng hạ tầng. Đối với dịch vụ 5G, tháng 8 đã phủ sóng đến 20 khu vực trung tâm thuộc các huyện/thị cũ, nâng tỷ lệ phủ sóng 5G/dân số đạt khoảng 20% (tăng 10% so với tháng 7/2025). Ngoài ra, trong tháng 8, 9, tỉnh Nghệ An cũng tập trung khôi phục hạ tầng viễn thông bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các Sở, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó, một số nội dung cụ thể thuộc Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo đang triển khai như: Đề án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh; Đề án Thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh; Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản trọng tâm thuộc hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030; Tiếp tục thực hiện Đề án Y tế thông minh đã được phê duyệt…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị đầu tư trang thiết bị làm việc cho cán bộ cấp xã; bên cạnh đó cần quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực tại các xã

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình cho biết các nội dung thực hiện Nghị quyết số 57 thuộc trách nhiệm của HĐND tỉnh đang được đẩy mạnh thực hiện

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai cuối tháng 7 đã gây ra nhiều thiệt hại về hạ tầng viễn thông, hạ tầng số của cơ quan nhà nước; việc gián đoạn thông tin liên lạc ảnh hưởng lớn tới công tác chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành tại khu vực thiên tai trong nhiều ngày. Việc ban hành văn bản mới hướng dẫn về quy trình đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ (Nghị định số 98/2025/NĐ-CP) đã ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư về công nghệ thông tin, trong đó có Trung tâm giám sát điều hành thông minh. Đến nay, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ (chưa được định nghĩa trong các văn bản nhà nước), chưa có khung tiêu chí đánh giá, hướng dẫn thực hiện, do đó, các địa phương còn lúng túng trong xác định phương pháp và nội dung thực hiện. Nhân lực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện vẫn còn rất hạn chế, nhất là nhân lực công nghệ cao, nhân lực chuyển đổi số cấp xã do chưa có cơ chế thu hút hiệu quả, đủ hấp dẫn.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát cụ thể hóa các nhiệm vụ theo các kế hoạch của tỉnh đã ban hành và các thông báo, kết luận của Trung ương; phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; hoàn thành trong tháng 9/2025.

Xây dựng và hoàn thiện công cụ báo cáo của tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW; tổ chức hướng dẫn, phân cấp, phân quyền tài khoản báo cáo cho các Sở, ban, ngành, địa phương bảo đảm tổng hợp nhanh, khách quan và thể hiện trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện và báo cáo nhiệm vụ; hoàn thành trong tháng 10/2025.

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương triển khai và hoàn thành đúng tiến độ việc chỉnh trang, hạ ngầm mạng cáp viễn thông năm 2025, 2026 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát các quy định hiện hành về đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành trình tự, quy trình thực hiện đối với các nhóm hình thức đầu tư bảo đảm đúng quy định, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư; hoàn thành trong tháng 9/2025.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương tham mưu hoàn thành Kế hoạch phát triển 5G, IoT trong các khu công nghiệp; hoàn thành trong tháng 10/2025.

Các Sở, ban, ngành rà soát 46 nhiệm vụ đang thực hiện của năm 2025 của đơn vị, nhất là các nhiệm vụ có thời hạn, khẩn trương triển khai thực hiện để bảo đảm tiến độ. Giao Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật tiến độ 2 tuần/1 lần báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Tỉnh uỷ).

Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành (các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung), giao các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Đối với các chỉ tiêu chưa đánh giá được, giao các Sở, ban, ngành chủ trì tham mưu phương pháp đánh giá phù hợp. Trường hợp cần thiết, ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá tạm thời trong khi chờ Trung ương hướng dẫn (nếu có).

Nghiêm túc thực hiện chế độ bao cáo theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và đề nghị của các cơ quan thường trực phục vụ tổ chức các phiên họp Trung ương, tỉnh và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, bảo đảm hoạt động giúp việc hiệu quả cho Ban Chỉ đạo; hoàn thành trong tháng 9/2025.

Chủ trì phân công đầu mối theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW (giai đoạn 2) đối với các hoạt động cơ quan Đảng, HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đôn đốc, giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện trên Cổng giám sát và đánh giá thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (https://nq57.vn).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khóa bồi dưỡng, phổ cập kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho các đồng chí Lãnh đạo cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã; hoàn thành trong tháng 10/2025.

Các cơ quan Đảng và Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục rà soát, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về chuyển đổi số bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn