Nghệ An tham dự phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Hiện nay, các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm 02 dự án: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (tỉnh Nghệ An thực hiện công tác giải phóng mặt bằng).

Lãnh đạo các Sở, ngành tham dự cuộc họp

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường, gồm: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành.

Ga chính là ga Vinh tại xã Hưng Nguyên; có 02 Trạm bảo dưỡng (tại xã Đức Châu và kết hợp trong Depot Vinh); Depot đặt tại xã Hưng Nguyên Nam. Dự kiến có khoảng 38 cụm dân cư bị ảnh hưởng bởi dự án. Diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 519,2ha, chi phí GPMB khoảng 6.397 tỷ đồng. Số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 2.150 hộ, trong đó 1.942 hộ cần tái định cư dự kiến bố trí tại 30 khu tái định cư. (Trong đó 02 xã Quảng Châu và Đông Thành không phải xây dựng khu tái định cư do dự án đi qua đất nông nghiệp).

Hiện có 09/16 xã, phường đã có văn bản chấp thuận chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm tái định cư. 03/16 xã, phường đã có tờ trình lên UBND tỉnh chấp thuận chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm tái định cư đang chờ ý kiến của UBND tỉnh. 04/16 xã, phường đã họp dân lấy ý kiến nhưng chưa có văn bản trình chấp thuận chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm tái định cư.

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch các khu tái định cư: 05 xã, phường đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, cắm mốc và chi phí lập quy hoạch chi tiết; 03 xã, phường đã lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Về dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, điểm đầu Km0+000 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Tổng chiều dài dự án này khoảng 60 km đi qua địa bàn 09 xã, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Đến nay, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ bố trí 100 tỷ đồng từ nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 tại Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19/7/2025.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Tỉnh Nghệ An đề nghị Thủ tướng Chính phủ tổ chức thẩm định, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư vì liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng của 182 ha rừng phòng hộ, 185 ha đất rừng sản xuất, 01 ha đất rừng đặc dụng... để thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết: Phía tỉnh đã thực hiện kiểm đếm sơ bộ, dự kiến có khoảng hơn 2.800 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, khoảng hơn 220 hộ tái định cư và dự kiến kinh phí thực hiện GPMB khoảng hơn 2.820 tỷ đồng. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được tách thành các dự án thành phần để tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2025 yêu cầu cao hơn về giải ngân vốn đầu tư công phải đạt 100%, việc xây dựng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải đáp ứng mong mỏi của người dân, phục vụ cho tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ hơn. Do đó các địa phương, đơn vị cần rà soát với tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, hiệu quả, hiệu quả hơn nữa. Chúng ta đã có bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm để vừa tiết kiệm được thời gian vừa tiết kiệm được chi phí và sớm đưa công trình vào khai thác để phát huy hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành, các Ban Quản lý dự án phát huy bài học kinh nghiệm để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm hiện nay một cách trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các địa phương phải đảm nhận công tác GPMB; phải dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, tự lực, tự cường vươn lên với tinh thần khí thế mới, không trông chờ vào Trung ương. Riêng đối với kiến nghị của tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước và tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn