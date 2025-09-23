Họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Quang cảnh cuộc họp

100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đều được đánh dấu, kẻ số đăng ký theo quy định

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Xuân Học báo cáo kết quả công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh từ năm 2024 – 2025

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương cấp xã thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra, lập danh sách chi tiết tàu cá toàn tỉnh để theo dõi quản lý. Tính đến ngày 17/9/2025, toàn tỉnh có 2.625 tàu cá đã được đăng ký, đạt tỷ lệ 100% và đã được cập nhật đầy đủ lên Hệ thống cơ sở dữ liệu Vnfishbase. Qua kiểm tra, 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đều được đánh dấu, kẻ số đăng ký theo quy định.

Tính đến ngày 15/9/2025, số tàu đã nhập bổ sung các trường thông tin căn cước công dân, số điện thoại (chính chủ) trên phần mềm Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase là 2.620/2.625 tàu (đạt 99,81%); còn 05 tàu chưa có số định danh, chiếm 0,19. Tổng số tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình 1.024/1.031 tàu, đạt 99,32%; còn 07 tàu chưa lắp (chiếm 0,68%). Hàng tuần Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cập nhật danh sách và thông báo danh sách tàu cá nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác bất hợp pháp gửi Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, các đơn vị, địa phương có liên quan để phối hợp, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra và có các biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm (nếu có).

Tình trạng tàu cá vi phạm quy định về VMS, vượt ranh giới cho phép trên biển 9 tháng đầu năm 2025 đã giảm so với cùng kỳ năm 2024. Từ đầu năm 2025 đến nay, Nghệ An không có tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) tại tất cả các cảng cá, điểm lên cá tại địa phương theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt. Đến ngày 15/9/2025, Ban quản lý cảng cá đã hướng dẫn ngư dân thực hiện được 2.563 lượt tàu rời cảng; 2.417 lượt tàu cập cảng.

Các cảng cá kiểm tra, giám sát tàu cá ra, vào cảng; giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng theo quy định. Năm 2024, có 25.685 lượt tàu cá được giám sát; sản lượng thủy sản được giám sát là 77.779,6 tấn, tỷ lệ giám sát đạt 37,75% so với tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh. Năm 2025 (tính đến ngày 15/9/2025), có 22.322 lượt tàu cá được giám sát; sản lượng thuỷ sản được giám sát là 80.557,3 tấn, tỷ lệ giám sát đạt 48,64% so với tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh.

Năm 2024, các Tổ liên ngành đã kiểm tra 3.088 lượt tàu rời cảng, 3.211 lượt tàu cá cập cảng với tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được kiểm tra 11.644 tấn. Năm 2025 (tính đến ngày 15/9/2025), đã kiểm tra được 2.294 lượt tàu rời cảng, 2.298 lượt tàu cập cảng với tổng sản lượng thuỷ sản bốc dỡ qua cảng được kiểm tra 8.661,242 tấn. Qua kiểm tra tàu cá cập cảng, Tổ liên ngành đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 18 vụ/18 đối tượng/18 phương tiện.

Kết quả công tác thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU đã được tăng cường, quyết liệt hơn trước thời điểm thanh tra lần thứ 4; đặc biệt là đối với việc xử lý các hành vi liên quan đến VMS. Từ đầu năm 2024 đến ngày 15/9/2025, tỉnh Nghệ An đã xử phạt 419 vụ/419 đối tượng với tổng số tiền phạt 7.695,85 triệu đồng…

Tuy nhiên, công tác quản lý tàu cá chưa triệt để (vẫn còn tình trạng mua bán không sang tên, tàu cá Nghệ An neo đậu ngoài tỉnh chưa giám sát được...); Tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) vẫn xảy ra nhiều, tỷ lệ xử phạt còn thấp; Kiểm soát tàu cá ra, vào cảng chưa chặt chẽ, vẫn còn một số tàu cá không cập cảng chỉ định; tỷ lệ giám sát sản lượng qua cảng chưa cao, nhất là tại các bến cá địa phương.

Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng báo cáo công tác điều tra, xác minh, xử lý mất kết nối VMS từ ngày 25/01/2024 đến nay

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú Hồ Văn Thanh báo cáo công tác theo dõi, giám sát đối với nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản; công tác thống kê sản lượng bốc dỡ hải sản tại các bến cá địa phương; công tác quản lý tàu cá mua bán không sang tên đổi chủ, tàu cá hoạt động ngoại tỉnh

Quản lý chặt chẽ đối với nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU, nhất là mất kết nối VMS; phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm theo Kế hoạch số 754/KH-UBND ngày 11/9/2025 của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Biên phòng, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ đối với nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn chính quyền địa phương có tàu cá về hồ sơ, thủ tục, quy trình mua bán, sang tên đổi chủ tàu cá đảm bảo theo quy định hiện hành; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai nhật ký khai thác điện tử truy xuất nguồn gốc thuỷ sản.

Chỉ đạo các đơn vị, Tổ liên ngành tại các cảng cá thực hiện nghiêm túc, đúng quy định kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát 100% sản lượng tại thực địa; kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên cập cảng. Đối với tàu cá mất kết nối nhiều ngày, nhiều tháng, khẩn trương rà soát cụ thể các tàu, phối hợp với các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình để kích hoạt hệ thống VMS của tàu cá. Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tham mưu xây dựng kịch bản, kế hoạch chi tiết, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá ra, vào cửa lạch; kiên quyết không cho tàu cá chưa đủ điều kiện xuất lạch. Tăng cường lực lượng, nhân sự tập trung điều tra, xác minh, xử lý nghiêm tàu cá mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình trên biển, tàu cá vượt ranh giới từ năm 2024 đến nay; đặc biệt là tàu cá từ 24m trở lên và tàu cá mất kết nối nhiều lượt.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an cấp xã phối hợp kiểm tra, xử lý những tàu cá khai thác bất hợp pháp khi về bờ, tàu cá không vào cảng cá chỉ định bốc dỡ sản phẩm theo quy định. Cử cán bộ tham gia Tổ liên ngành thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các xã, phường.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra các doanh nghiêp, đơn vị trong việc thực hiện đảm bảo chất lượng thiết bị VMS, cung cấp dịch vụ viễn thông di động vệ tinh sử dụng cho hoạt động giám sát hành trình tàu cá; xử lý nghiêm các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ không đảm bảo, ảnh hưởng đến việc giám sát hoạt động tàu cá trên biển qua VMS.

Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình trên địa bàn tỉnh thực hiện sửa chữa, bảo hành thiết bị cho ngư dân theo hợp đồng đã ký, đảm bảo việc kết nối truyền dữ liệu từ thiết bị đến trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá. Chịu trách nhiệm trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá không truyền được dữ liệu đến trung tâm giám sát tàu cá do lỗi kỹ thuật…

UBND xã, phường có tàu cá tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành đầy đủ quy định. Triển khai đồng bộ các giải pháp về dân vận cơ sở để vận động cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện hành vi vi phạm khai thác IUU. Bố trí nguồn lực để quản lý tàu cá địa phương, phân công cán bộ cụ thể theo dõi giám sát chặt chẽ những tàu cá chưa lắp đặt hệ thống kết nối VMS, chưa đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép; tàu cá mất kết nối dài ngày neo đậu tại địa phương…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn